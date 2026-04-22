Трагедија код Вишеграда: Убио дијете, па пресудио себи

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Језива породична трагедија потресла је Вишеград гдје је Е.Д. (49) са подручја Горажда убио дијете, а потом извршио самоубиство, потврђено је АТВ-у.
Трагедија се одиграла у селу Каберник код Вишеграда. Како сазнајемо Е.Д. је члановима породице послао опроштајну поруку што су они одмах пријавили МУП-у Босанско-подрињског кантона.
Република Српска
Вијеће народа без сагласности о Резолуцији о НДХ
Они су одмах алармирали колеге из ПУ Фоча које су се упутиле на терен и у селу су затекли тијела Е.Д. и малог дјетета. Према незваничним информацијама оба тијела су била објешена и први резултати истраге указују да је отац убио дијете, а потом извршио самоубиство.
Како сазнајемо Е.Д. је поријеклом из околине Вишеграда, али је настањен на подручју Горажда.
БиХ
Конаковић злоупотребљава систем у дневно-политичке сврхе
О цијелом догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву, које води истрагу. На лицу мјеста у току је увиђај након којег ће бити познато више информација.
