Два ресторана затворена након што се отровало више од 100 људи

22.04.2026 19:02

Два ресторана затворена након што се отровало више од 100 људи
Фото: pexels

Масовно тровање храном потресло је Шведску након што се више од 100 људи разбољело послије конзумирања сушија у два повезана ресторана. Инцидент се догодио у мјестима Лерум и Флода, предграђима Гетеборга.

Према наводима локалних власти, број пријављених случајева и даље расте.

Три наоружана мушкарца упали у кућу и напали породицу: Отјерао их малољетник

– Тренутно имамо око 100 пријава, а нове стално пристижу – изјавила је шефица одјељења за заштиту животне средине за локални лист.

Овакав обим тровања храном није забиљежен последњих година.

Тешки симптоми и хитне интервенције

Погођени су се жалили на јаку мучнину и повраћање. Сви обољели су јели храну из истих ресторана. Једна гошћа је на Фејсбуку подијелила да јој је стање било толико озбиљно да је морала бити превезена хитном помоћи у болницу.

Сумња на поквареног лососа

Власти сумњају на тровање храном, а истрага је тренутно фокусирана на могућег поквареног лососа. Ресторани су затворени, а узорци сушија су послати на анализу.

Мајка троје дјеце, која је нестала у недјељу, пронађена мртва

Према доступним информацијама, сви случајеви тровања повезани су са једним даном – суботом, 18. априла. Такође је потврђено да је ресторан недавно промијенио добављача рибе, што додатно појачава сумње, преноси Феникс магазин.

Ресторани затворени и у току темељно чишћење

Власници ресторана су објавили да ситуацију схватају веома озбиљно и да ће период затварања искористити за опсежно чишћење и санацију објеката.

Рођена Бањалучанка измислила болест и раскринкала вјештачку интелигенцију

– Предузимамо све потребне мјере како бисмо ову ситуацију решили на најбољи могући начин – наводи се у њиховом званичном саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Дарко Младић за АТВ: Стање је критично, извјештај наших љекара нам је хитно потребан

Република Српска

Дарко Младић за АТВ: Стање је критично, извјештај наших љекара нам је хитно потребан

2 ч

0
Цвијановић на Делфи форуму

БиХ

Цвијановић на Делфи форуму: Колонијални статус БиХ је препрека европском путу

2 ч

0
Crna Gora more

Економија

Колико ће коштати љетовање у Црној Гори ове године?

2 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Кремљ очекује посјету Виткофа и Кушнера

2 ч

0

Више из рубрике

Елефтерија Гиакумаки мајка троје дјеце пронађена мртва

Свијет

Мајка троје дјеце, која је нестала у недјељу, пронађена мртва

1 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Кремљ очекује посјету Виткофа и Кушнера

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Дјевојку убио њен 56 година старији партнер: Пресудио јој штакама

3 ч

0
Брод у Ормуском мореузу

Свијет

Црногорци заробљени на броду који је Иран заплијенио

3 ч

0

  • Најновије

20

38

Цвијановићева са Мицотакисом о актуелним темама и јачању сарадње

20

35

Одбојкашице Леотара шампионке српске, Премијер лига стиже на југ

20

30

Два милиона марака за вртић у Брањеву

20

24

Ово је тајни бизнис Лепе Брене

20

23

Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner