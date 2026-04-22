Два ресторана затворена након што се отровало више од 100 људи

Масовно тровање храном потресло је Шведску након што се више од 100 људи разбољело послије конзумирања сушија у два повезана ресторана. Инцидент се догодио у мјестима Лерум и Флода, предграђима Гетеборга.
Према наводима локалних власти, број пријављених случајева и даље расте.
– Тренутно имамо око 100 пријава, а нове стално пристижу – изјавила је шефица одјељења за заштиту животне средине за локални лист.
Овакав обим тровања храном није забиљежен последњих година.
Погођени су се жалили на јаку мучнину и повраћање. Сви обољели су јели храну из истих ресторана. Једна гошћа је на Фејсбуку подијелила да јој је стање било толико озбиљно да је морала бити превезена хитном помоћи у болницу.
Власти сумњају на тровање храном, а истрага је тренутно фокусирана на могућег поквареног лососа. Ресторани су затворени, а узорци сушија су послати на анализу.
Према доступним информацијама, сви случајеви тровања повезани су са једним даном – суботом, 18. априла. Такође је потврђено да је ресторан недавно промијенио добављача рибе, што додатно појачава сумње, преноси Феникс магазин.
Власници ресторана су објавили да ситуацију схватају веома озбиљно и да ће период затварања искористити за опсежно чишћење и санацију објеката.
– Предузимамо све потребне мјере како бисмо ову ситуацију решили на најбољи могући начин – наводи се у њиховом званичном саопштењу.
