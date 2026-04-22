Дјевојку убио њен 56 година старији партнер: Пресудио јој штакама

Дјевојка (30) пронађена је мртва у престоници Румуније, а за убиство се терети њен 56 година старији "дечко".
Дјевојка је са мушкарцем (86), иначе њемачким пензионером, већ деценију била у вези, а убиству је наводно претходила свађа и физички обрачун.
Осумњичени 86-годишњак тврди да је смртоносне повреде нанио у самоодбрани и то штакама.
Према наводима локалних медија, убијена дјевојка је била зависник од наркотика. Њих двоје су се наводно посвађали, након чега је, бар како тврди осумњичени, дјевојка физички насрнула на њега, а он се бранио штакама и задао јој смртоносне ударце.
Тијело је превезено на обдукцију и урађени су токсиколошки налази како би се утврдило да ли је убијена дјевојка конзумирала наркотике уочи смрти.
Осумњичени њемачки пензионер је рекао да су вези били око десет година.
Полицију су данас позвале комшије након што су дјевојку угледали без свијести. Када је полиција стигла на лице мјеста увидјели су да има повреде у предјелу врата, након чега су одмах привели пензионера, који је потом испричао како је дошло до убиства.
