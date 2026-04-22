Logo
Large banner

Дјевојку убио њен 56 година старији партнер: Пресудио јој штакама

Аутор:

АТВ
22.04.2026 17:36

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Дјевојка (30) пронађена је мртва у престоници Румуније, а за убиство се терети њен 56 година старији "дечко".

Дјевојка је са мушкарцем (86), иначе њемачким пензионером, већ деценију била у вези, а убиству је наводно претходила свађа и физички обрачун.

Паре

Занимљивости

За ова три знака живот више неће бити исти: Стиже велики новчани добитак

Осумњичени 86-годишњак тврди да је смртоносне повреде нанио у самоодбрани и то штакама.

Према наводима локалних медија, убијена дјевојка је била зависник од наркотика. Њих двоје су се наводно посвађали, након чега је, бар како тврди осумњичени, дјевојка физички насрнула на њега, а он се бранио штакама и задао јој смртоносне ударце.

Тијело је превезено на обдукцију и урађени су токсиколошки налази како би се утврдило да ли је убијена дјевојка конзумирала наркотике уочи смрти.

Najnovija vijest најновија вијест

Србија

Осумњичени њемачки пензионер је рекао да су вези били око десет година.

Полицију су данас позвале комшије након што су дјевојку угледали без свијести. Када је полиција стигла на лице мјеста увидјели су да има повреде у предјелу врата, након чега су одмах привели пензионера, који је потом испричао како је дошло до убиства.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Румунија

Убиство

Пензионери

Преминула дјевојка

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner