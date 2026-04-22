Русија од првог маја заврће пипу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Русија је потврдила своје планове да од првог маја заврне пипу и обустави извоз нафте из Казахстана у Њемачку путем цјевовода "Дружба".
"Од 1. маја, количине казахстанске нафте које су раније транспортоване цјевоводом `Дружба` у Њемачку биће преусмјерене на друге доступне логистичке руте због тренутних техничких капацитета", рекао је новинарима замјеник премијера Русије Александар Новак.
Овај потез угрожава кључну рафинерију која снабдијева велику већину дизела, бензина и лож уља потребног за њемачку престоницу Берлин, наводи Дојче веле.
Њемачко Министарство за економију и енергетику потврдило је план.
Рафинерија ПЦК, која се налази у граду Швет, на око 100 километара сјеверно од Берлина, прима нафту путем цјевовода. Раније је била у власништву руске нафтне компаније "Росњефт", али је њемачка Влада преузела рад рафинерије након почетка руске специјалне војне операције у фебруару 2022. године.
Од 2022. године, рафинерија увози казахстанску сирову нафту у све већим количинама, која се транспортује преко руске територије до Берлина, преноси "Срна".
"`Росњефт Њемачка` обавијестио је Федералну агенцију за мреже, која дјелује као повјереник, да је, пратећи упутства руског Министарства енергетике, транзит казахстанске сирове нафте кроз цјевовод `Дружба` преко руске територије до рафинерије ПЦК забрањен од 1. маја 2026. године", наводи се у саопштењу Министарства.
У саопштењу је наглашено да Руска Федерација то још није потврдила њемачкој Влади.
"`Росњефт Њемачка` тренутно процјењује импликације и прилагодиће се свим промјенама ситуације", додаје се у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму