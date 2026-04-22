Мајка (46) се бацила са балкона са троје дјеце: Преживјела само дјевојчица, ево гдје је отац био у то вријеме

22.04.2026 15:46

Фото: kay de vries/Pexels

Језива трагедија потресла је градић Катанцаро на југу Италије. Жена (46) бацила је своје троје дјеце с балкона на трећем спрату зграде у улици Виа Занотти Бианцо, а затим је и сама скочила у смрт.

Она и двоје млађе дјеце, четворогодишњак и беба од само четири мјесеца, преминули су на мјесту. Љекари се боре за живот шестогодишње дјевојчице која је у критичном стању на интензивној њези.

Истражиоци раде на реконструкцији цијеле трагедије, а према првим информацијама, жена је у руци држала бројаницу кад су спасилачке службе стигле на мјесто трагедије.

За вријеме стравичног чина, њен супруг спавао је у стану. Наводно ништа није чуо, а пробудила га је тек бука с улице. Када је сишао, затекао је стравичан призор. Полиција провјерава снимке надзорних камера како би потврдили ток догађаја.

Градоначелник Никола Фиорита најавио је дан жалости, рекавши да је град затечен. Трагедију је описао као посљедицу "невидљиве патње" која се, како се чини, погоршала након рођења најмлађег дјетета.

Породица није била у финансијским проблемима, оба родитеља су радила, а живјели су у мирној четврти. Комшије су жену описали као "повучену и врло религиозну", спомињући "лакше психичке сметње", али нико није слутио овакав исход.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

