Затвара се најстарији рудник злата у Европи

22.04.2026 15:29

Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Посљедњим минирањем, званично је отпочела процедура затварања рудника злата "Ада тепе", првог модерног рударског постројења отвореног у Бугарској након пада комунизма.

Канадска компанија "Dundee Precious Metals" (DPM) објавила је планирани престанак производних активности у свом руднику у Крумовграду.

Иако ће постројење престати са радом до средине ове године, управа компаније већ је предузела кораке како би обезбиједила будућност за својих 300 запослених, од којих су готово сви локални мјештани. Према ријечима надлежних, радници ће остати ангажовани до 1. октобра.

Компанија је припремила социјални програм који укључује понуде за прелазак у друге секторе ДПМ-а, укључујући рудник у Челопечу, али и далеку Намибију.

"Паралелно са интерним прерасподјелама, водимо интензивне преговоре са једном турском компанијом која је заинтересована за ангажовање наших стручњака након што операције у Крумовграду буду у потпуности обустављене", наводе из компаније.

Археолошко благо

Значај локалитета "Ада тепе" превазилази границе модерне економије.

Археолошка истраживања потврдила су да је ово најстарији рудник злата у Европи, са траговима експлоатације који датирају хиљадама година уназад.

Инвестиција вриједна 165 милиона долара успјела је да помири модерне рударске методе са очувањем историјског насљеђа, што је овај пројекат учинило јединственим у свијету.

Еколошки стандарди

"Ада тепе" није била само извор драгоцјеног метала, већ и полигон за примјену најстрожих еколошких стандарда.

Рудник је функционисао користећи искључиво кишницу, која је кроз савремени систем за пречишћавање довођена до нивоа пијаће воде, чиме је елиминисан негативан утицај на локалне водотоке.

Извршни потпредсједник компаније инжењер Илија Гарков истакао је да је овај пројекат био "лакмус папир" за Бугарску, доказавши да је земља спремна за високе технологије и велике стране инвестиције.

Иако се производна свјетла у Крумовграду гасе, насљеђе које "Ада тепе" оставља у сфери одрживог рударства служиће као модел за будуће пројекте широм Балкана.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

