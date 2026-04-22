Сутра сунчано и топлије, али вјетровито

22.04.2026 14:57

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано и мало топлије, али и вјетровито вријеме.

Ујутро ће бити ведро и хладно, у вишим пред‌јелима слаб мраз, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Пролазна умјерена облачност премјештаће се од сјевера ка југу.

Јутарња температура ваздуха износиће од минус један до четири, на југу до осам, у вишим пред‌јелима од минус три, а дневна од 14 до 20 степени Целзијусових.

Вјетар ујутро слаб, а током дана умјерен до јак сјеверних смјерова, у Херцеговини јака бура.

Увече ће бити претежно ведро и хладније.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, локално уз кишу и пљускове, а понегд‌је је регистрован и град, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Кнежево и Хан Пијесак три степена, Дринић четири, Калиновик пет, Мркоњић Град и Соколац шест, Сарајево седам, Вишеград, Сребреница и Чемерно девет, Гацко, Добој и Рибник 10, Приједор 12, Бањалука, Бијељина и Србац 13, Билећа 14, Требиње 17 и Мостар 19 степени Целзијусових.

