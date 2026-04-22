Нове м:тел ИПТВ функционалности: "Моји канали" прилагођени вашим навикама

Унапријеђена м:тел ИПТВ платформа доноси богат сет нових могућности и унапређења, креираних с циљем да вам омогуће бржи, једноставнији и интуитивнији приступ садржајима које волите, без непотребног кретања кроз мени.
Међу новитетима се посебно издваја опција „Моји канали”, осмишљена да гледање телевизије учини још практичнијим и прегледнијим.
Опција „Моји канали” омогућава вам брз и директан приступ садржајима које најчешће гледате, без проласка кроз комплетну листу канала. Канале додајете једноставно и без додатних менија, а листа вам омогућава да се фокусирате искључиво на садржаје који су вам заиста важни, уз задржан приступ комплетној ТВ понуди.
Листа канала отвара се лијевим или црвеним дугметом на даљинском управљачу. Унапријеђени приказ доноси прегледнију навигацију и јасну жанровску подјелу – информативни, спортски, филмски, дјечији, музички и други, што омогућава брже проналажење жељеног садржаја, без памћења позиција канала.
Из исте листе доступан је и брз приступ враћању програма уназад на каналима који то подржавају, као и тренутно пребацивање на „Моје канале” или додавање нових канала у једном кораку.
Листа омиљених канала остаје непромијењена и функционише као и до сада, док „Моји канали” доносе додатну флексибилност, већу контролу и ТВ искуство прилагођено вашим навикама.
За више информација и подршку доступну 24 сата, позовите м:тел контакт центар на број 0800 50 000.
