Лукић: По праву, генерал Младић би морао бити пуштен, испуњени сви услови

Аутор:АТВ
Коментари:1
Испуњени су већ сада сви услови да се генерал Ратко Младић пусти на привремену слободу због лијечења, рекао је за РТРС адвокат Бранко Лукић из тима одбране генерала Ратка Младића.
- Никада подносимо поднеске и не тражимо нешто у шта не вјерујемо - изјавио је Лукић.
Истиче да је општепозната чињеница је да је стање генерала Младића стварно критично.
- И сам Трибунал је рекао да га држе на палијативној њези. Више га не лијече, негу му само олакшавају муке које тренутно има. Он врло тешко сједи, а камоли да се креће. Ако има имало људскости, он би морао бити пуштен на лијечење у Србију - истакао је Лукић.
Лукић је истакао да је код Трибунала има више политике него права.
- По праву, генерал Младић би морао бити пуштен - јасан је Лукић.
Каже да се морају испунити одређени предуслови како би поднијели поднесак за пуштање на привремену слободу.
- Надам се да ће Трибунал објелоданити медицинску документацију- истакао је Лукић.
Рекао је да је Србија већ дала гаранције.
- Министар правде Србије је био у посјети. Држава гарантује да неко неће да побјегне. Али и то је апсурд у овој ситуацији. Знамо у каквом је стању генерал, он не може ни да се креће - рекао је Лукић.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
20 ч0
Република Српска
21 ч0
Република Српска
23 ч0
Република Српска
4 ч13
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч4
Најновије
15
58
15
58
15
51
15
46
15
45
Тренутно на програму