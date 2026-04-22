Лукић: По праву, генерал Младић би морао бити пуштен, испуњени сви услови

АТВ
22.04.2026 13:54

Испуњени су већ сада сви услови да се генерал Ратко Младић пусти на привремену слободу због лијечења, рекао је за РТРС адвокат Бранко Лукић из тима одбране генерала Ратка Младића.

- Никада подносимо поднеске и не тражимо нешто у шта не вјерујемо - изјавио је Лукић.

Истиче да је општепозната чињеница је да је стање генерала Младића стварно критично.

- И сам Трибунал је рекао да га држе на палијативној њези. Више га не лијече, негу му само олакшавају муке које тренутно има. Он врло тешко сједи, а камоли да се креће. Ако има имало људскости, он би морао бити пуштен на лијечење у Србију - истакао је Лукић.

Лукић је истакао да је код Трибунала има више политике него права.

- По праву, генерал Младић би морао бити пуштен - јасан је Лукић.

Каже да се морају испунити одређени предуслови како би поднијели поднесак за пуштање на привремену слободу.

- Надам се да ће Трибунал објелоданити медицинску документацију- истакао је Лукић.

Рекао је да је Србија већ дала гаранције.

- Министар правде Србије је био у посјети. Држава гарантује да неко неће да побјегне. Али и то је апсурд у овој ситуацији. Знамо у каквом је стању генерал, он не може ни да се креће - рекао је Лукић.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (1)
