Суд опет одбио да притвори осумњиченог за обљубу дјетета у Брчком

Аутор:Огњен Матавуљ
Основни суд у Брчком поново је одбио да притвори М.Р. (49) из Брчког који је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело полни однос са дјететом млађим од 15 година!
Тужилачки приједлог за притвор Основни суд у Брчком одбио је 19. априла. Међутим, чим је М.Р. пуштен на слободу по налогу тужилаштва је поново ухапшен.
Апелациони суд у Брчком данас је уважио жалбу тужилаштва као основану и укинуо рјешење Основног суда којим је одбијен приједлог за притвор и предмет је враћен на поновно одлучивање.
”Исти дан Основни суд у Брчком је на рочишту у 12 сати поново одбио приједлог за одређивање притвора М.Р. (49) цијенећи да у конкретном случају не постоје околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке и да пуштање на слободу именованог лица не би резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда. Одбијањем приједлога за притвор, суд је наложио одмах пуштање на слободу именованог лица”, саопштило Тужилаштво Брчко дистрикта.
Скандалозно понашање суда у Брчком: Осумњичени за обљубу дјетета пуштен на слободу
До објаве саопштења тужилаштво није запримило писани отправак рјешења али како наводе већ сада је сасвим извјесно да ће поново изјавити жалбу на рјешење Основног суда.
Према незваничним информацијам М.Р. се на терет ставља да је у више наврата и у дужем временском периоду починио обљубу на штету дјевојчице која има непуних 13 година.
