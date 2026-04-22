Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

Аутор:Огњен Матавуљ
Прошле су двије године од стравичне саобраћајне несреће на Ребровачком мосту у Бањалуци у којој је погинула педагогица Основне школе ”Бранко Радичевић” Милана Копрена (47), а суђење оптуженом Стефану Срдићу (22) још није почело.
Како сазнаје АТВ суђење неће ни почети ове године, јер се не налази Плану рјешавања предмета за 2026. годину Основног суда у Бањалуци.
”Предмет се није налазио у Плану рјешавања а 2025. годину, а кад ће бити заказан не можемо се изјаснити, јер предмет не испуњава хронолшки редослијед за текући План рјешавања за 2026. годину који су судије обавезне поштовати у раду”, речено је АТВ-у у Основном суду у Бањалуци.
Евиденција у предмету је заведена тек за март 2027. године. Уколико се нешто не промијени, главни претрес до тада неће бити заказан.
Разлог за то је преоптерећеност судија предметима, али и чињеница да конкретан предмет нема ознаку хитности, јер се не ради о притворском предмету. Иначе, у Кривичном одјељењу Основног суда у Бањалуци запослено је свега седам судија. Према доступним подацима прошле године су у Плану рјешавања имали 610 предмета. Међутим, број предмета на којима су радили је далеко већи, јер у План нису убројани актуелни предмети у којима свакодневно поступају у својству судије за претходни поступак (издавање наредби, потјерница, рочишта за притвор, изрицање мјера забране и друго).
Подсјетимо, трагедија се догодила 22. априла 2024. године. Оптужница против Срдића подигнута је 2. октобра 2024. и потврђена 13. децембра. У фебруару 2025. године Срдић је негирао кривицу и од тада чека почетак суђења.
На терет му је стављено да је из нехата починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, за које је запријећена казна од једне до осам година затвора.
У оптужници се наводи да се Срдић, управљајући аутомобилом ”пежо 207,” кретао кроз Улицу војводе Петра Бојовића у Бањалуци, из Борика према Старчевици. Возио је непрописном брзином од 83km/h на мјесту гдје брзина ограничена на 50km/h.
”Усљед кретања таквом брзином, у ситуацији наглог закретања точка управљача возила, дошло је до заношења и неконтролисаног кретања возила, те преласка са лијеве на десну саобраћајну траку десне коловозне траке, а потом и на тротоар и травнату површину са десне стране коловоза”, наводи се у оптужници.
Усљед излетања с коловоза ”пежо” је ударио у Милану Копрену, која се кретала тротоаром, и прикљештио је уз ограду моста. Задобила је тешке повреде од којих је на мјесту остала мртва.
Ова несрећа изазвала је огорчење јавности, а додатни шок је усљедио након што је оптужени нa Инстаграму” објавио снимак како аутопутем вози брзином од чак 208 km/h. Након објаве снимка уручен му је прекршајни налог.
