Огњен Матавуљ
22.04.2026 13:27

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

Прошле су двије године од стравичне саобраћајне несреће на Ребровачком мосту у Бањалуци у којој је погинула педагогица Основне школе ”Бранко Радичевић” Милана Копрена (47), а суђење оптуженом Стефану Срдићу (22) још није почело.

Како сазнаје АТВ суђење неће ни почети ове године, јер се не налази Плану рјешавања предмета за 2026. годину Основног суда у Бањалуци.

Суђење неће почети 2026. године

”Предмет се није налазио у Плану рјешавања а 2025. годину, а кад ће бити заказан не можемо се изјаснити, јер предмет не испуњава хронолшки редослијед за текући План рјешавања за 2026. годину који су судије обавезне поштовати у раду”, речено је АТВ-у у Основном суду у Бањалуци.

Евиденција у предмету је заведена тек за март 2027. године. Уколико се нешто не промијени, главни претрес до тада неће бити заказан.

Нема хитности, суд преоптерећен

Разлог за то је преоптерећеност судија предметима, али и чињеница да конкретан предмет нема ознаку хитности, јер се не ради о притворском предмету. Иначе, у Кривичном одјељењу Основног суда у Бањалуци запослено је свега седам судија. Према доступним подацима прошле године су у Плану рјешавања имали 610 предмета. Међутим, број предмета на којима су радили је далеко већи, јер у План нису убројани актуелни предмети у којима свакодневно поступају у својству судије за претходни поступак (издавање наредби, потјерница, рочишта за притвор, изрицање мјера забране и друго).

Оптужени негирао кривицу

Подсјетимо, трагедија се догодила 22. априла 2024. године. Оптужница против Срдића подигнута је 2. октобра 2024. и потврђена 13. децембра. У фебруару 2025. године Срдић је негирао кривицу и од тада чека почетак суђења.

На терет му је стављено да је из нехата починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, за које је запријећена казна од једне до осам година затвора.

Возио 33km/h преко ограничења

У оптужници се наводи да се Срдић, управљајући аутомобилом ”пежо 207,” кретао кроз Улицу војводе Петра Бојовића у Бањалуци, из Борика према Старчевици. Возио је непрописном брзином од 83km/h на мјесту гдје брзина ограничена на 50km/h.

”Усљед кретања таквом брзином, у ситуацији наглог закретања точка управљача возила, дошло је до заношења и неконтролисаног кретања возила, те преласка са лијеве на десну саобраћајну траку десне коловозне траке, а потом и на тротоар и травнату површину са десне стране коловоза”, наводи се у оптужници.

Усљед излетања с коловоза ”пежо” је ударио у Милану Копрену, која се кретала тротоаром, и прикљештио је уз ограду моста. Задобила је тешке повреде од којих је на мјесту остала мртва.

Оптужени се снимао како возио 208 km/h

Ова несрећа изазвала је огорчење јавности, а додатни шок је усљедио након што је оптужени нa Инстаграму” објавио снимак како аутопутем вози брзином од чак 208 km/h. Након објаве снимка уручен му је прекршајни налог.

