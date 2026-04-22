Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

Кантонално тужилаштво ХНК подигло је оптужницу против Аниса Калајџића из Мостара због кривичног дјела "Тешко убиство женске особе", а у вези с дјелом неовлаштено набављање, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје, а коју је Кантонални суд у Мостару у цијелости потврдио.
Подсјећамо, он је у Мостару убио своју бившу дјевојку Алдину Јахић.
- Наиме, оптуженику се ставља на терет да је у временском периоду од 22.9.2024. године па до 30.1.2025. године у више наврата бившој дјевојци Н. М., упућивао пријетње смрћу, да би надаље у периоду од октобра 2025. године, па до половине новембра 2025. године у више наврата бившој дјевојци, оштећеној А.Ј. пријетио да ће је убити, вријеђајући је погрдним именима, долазећи пред њен стан, дерући се и лупајући на врата, те силом улазећи у стан гурајући је према зиду, стискајући је у предјелу лица пријетећи да ће је убити, те ју је једне прилике пресрео код аутобусне станице у Ул. Трг Петра Крндеља у Мостару и поновно јој пријетио да ће је убити „и њу и себе“, па је она у страху утрчала у фитнес центар и позвала пријатељицу да аутом дође по њу, да би поновно дана 15.11.2025. године путем апликације „Вибер“ послао поруку да ће бити само његова и ничија и да ће је у супротном убити и њу и себе, као и да има пиштољ, па је дана 16.11.2025. године око 18,00 сати, на аутобусној станици у Мостару, Трг Ивана Крндеља бб, након што је претходно набавио пиштољ којег је код себе неовлаштено посједовао, испред фитнес центра сачекао оштећену А.Ј. која је ту тренирала, те јој пришао и више пута ударао у предјелу главе и груди од чега се она бранила држећи руке испред себе, да би у једном тренутку извадио пиштољ, па је оштећена због страха за властити живот потрчала у правцу хотела „Т..“, Трг Ивана Крндеља бб у Мостару, бојећи се за своју сигурност, грађанима пролазницима преплашено говорила да зову полицију јер је мушкарац прати и пријети јој пиштољем, да би потом ушла у ресторан „Б..“ и мобителом позвала полицију, за које вријеме је оптуженик дошао и оштећену пронашао у тоалету док је она поновно покушавала позивати у помоћ, па јој је оптуженик пришао и пуцајући из пиштоља у правцу њене сљепоочнице задао јој смртоносне озљеде од којих је оштећена преминула на лицу мјеста.
Тужилаштво ће наводе оптужнице доказивати испитивањем већег броја свједока и вјештака, те прилагањем великог броја материјалних доказа.
Оптуженик Анис Калајџић се налази у притвору који му је продужен рјешењем Кантоналног суда у Мостару.
У конкретном случају, наведена оптужница представља први случај подизања и потврђивања оптужнице за казнено дјело „Тешко убиство женске особе“ из чл. 166. а) ст. 1. Казненог закона Федерације Босне и Херцеговине у Федерацији Босне и Херцеговине.
