Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

АТВ

АТВ
22.04.2026 10:38

Кантонално тужилаштво ХНК подигло је оптужницу против Аниса Калајџића из Мостара због кривичног дјела "Тешко убиство женске особе", а у вези с дјелом неовлаштено набављање, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје, а коју је Кантонални суд у Мостару у цијелости потврдио.

Подсјећамо, он је у Мостару убио своју бившу дјевојку Алдину Јахић.

- Наиме, оптуженику се ставља на терет да је у временском периоду од 22.9.2024. године па до 30.1.2025. године у више наврата бившој дјевојци Н. М., упућивао пријетње смрћу, да би надаље у периоду од октобра 2025. године, па до половине новембра 2025. године у више наврата бившој дјевојци, оштећеној А.Ј. пријетио да ће је убити, вријеђајући је погрдним именима, долазећи пред њен стан, дерући се и лупајући на врата, те силом улазећи у стан гурајући је према зиду, стискајући је у предјелу лица пријетећи да ће је убити, те ју је једне прилике пресрео код аутобусне станице у Ул. Трг Петра Крндеља у Мостару и поновно јој пријетио да ће је убити „и њу и себе“, па је она у страху утрчала у фитнес центар и позвала пријатељицу да аутом дође по њу, да би поновно дана 15.11.2025. године путем апликације „Вибер“ послао поруку да ће бити само његова и ничија и да ће је у супротном убити и њу и себе, као и да има пиштољ, па је дана 16.11.2025. године око 18,00 сати, на аутобусној станици у Мостару, Трг Ивана Крндеља бб, након што је претходно набавио пиштољ којег је код себе неовлаштено посједовао, испред фитнес центра сачекао оштећену А.Ј. која је ту тренирала, те јој пришао и више пута ударао у предјелу главе и груди од чега се она бранила држећи руке испред себе, да би у једном тренутку извадио пиштољ, па је оштећена због страха за властити живот потрчала у правцу хотела „Т..“, Трг Ивана Крндеља бб у Мостару, бојећи се за своју сигурност, грађанима пролазницима преплашено говорила да зову полицију јер је мушкарац прати и пријети јој пиштољем, да би потом ушла у ресторан „Б..“ и мобителом позвала полицију, за које вријеме је оптуженик дошао и оштећену пронашао у тоалету док је она поновно покушавала позивати у помоћ, па јој је оптуженик пришао и пуцајући из пиштоља у правцу њене сљепоочнице задао јој смртоносне озљеде од којих је оштећена преминула на лицу мјеста.

Тужилаштво ће наводе оптужнице доказивати испитивањем већег броја свједока и вјештака, те прилагањем великог броја материјалних доказа.

Оптуженик Анис Калајџић се налази у притвору који му је продужен рјешењем Кантоналног суда у Мостару.

У конкретном случају, наведена оптужница представља први случај подизања и потврђивања оптужнице за казнено дјело „Тешко убиство женске особе“ из чл. 166. а) ст. 1. Казненог закона Федерације Босне и Херцеговине у Федерацији Босне и Херцеговине.

Прочитајте више

Калајџић остаје иза решетака: Продужен притвор осумњиченом за убиство Алдине Јахић

Хроника

Калајџић остаје иза решетака: Продужен притвор осумњиченом за убиство Алдине Јахић

2 мј

0
Анис Калајџић

Хроника

Анису Калајџићу продужен притвор: Из пиштоља усмртио Алдину Јахић

4 мј

0
Анис Калајџић

Хроника

Убица Алдине Јахић пред судом: Негирао оптужбе за угрожавање безбјености

4 мј

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Хроника

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

5 мј

0

Више из рубрике

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

Хроника

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

3 ч

1
Дојаве о постављеним бомбама у школама!

Хроника

Дојаве о постављеним бомбама у школама!

3 ч

0
Акција "Зора": Претреси на више локација

Хроника

Акција "Зора": Претреси на више локација

3 ч

0
Прво оглашавање Раме Исака након претреса: Немам ораха у џепу

Хроника

Прво оглашавање Раме Исака након претреса: Немам ораха у џепу

16 ч

5

  • Најновије

13

33

Цвијановићева у Делфима са предсједником Грчке: Односи добри и пријатељски

13

27

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

13

19

"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

13

09

Нафта кренула "Дружбом"

13

02

"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

