Акција "Зора": Претреси на више локација

Припадници Сипе врше претрес на шест локација на подручју Кантона Сарајево и Средњобосанског кантона у стамбеним и помоћним објектима због више кривичних дјела, међу којима је и промет наркотицима.
Из Сипе је саопштено да су чланови групе за организовани криминал од новембра 2024. године долазили у посјед украдених или утајених возила на подручју ЕУ, те их превозили преко границе БиХ, избјегавајући плаћање царинских дажбина.
Након што би возила стигла у БиХ, за њих су прибављали идентификационе податке са истим или сличним карактеристикама и опремом, те преправљали податке на тим возилима, а затим фалсификовали царинску документацију и као такве регистровали код надлежних органа у БиХ. Себи и другим лицима таква возила су стављали на располагање за свакодневно кориштење и даљу продају.
Чланови групе били су активно укључени у трговину наркотицима, оружјем и војном опремом, од чега су стицали противправну имовинску корист у виду новца или других покретних ствари од вриједности.
Претреси се врше по налогу Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ због сумње да су почињена кривична дјела удруживање у вези са кривичним дјелом неовлаштени промет дрога, организовање групе људи или удружења за кријумчарење или растурање неоцарињене робе и кријумчарење, те кривичног дјела фалсификовање исправе.
Оперативна акција "Зора" реализује се у сарадњи са припадницима министарстава Кантона Сарајево, Средњобосанског и Херцеговачко- неретванског кантона, те Управом за индиректно опорезивање БиХ.
