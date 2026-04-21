”Спавао сам док се мој пријатељ борио за живот”: Убиство Бањалучанина пред Врховним судом

У Врховном суду Републике Српске одржано је жалбено рочиште у предмету против Драгана Јелаче (50), Давида Костића (48) и Валентине Стојановић (22) који су неправоснажно осуђени на 29 година затвора због убиства Саше Кисина (49) у Бањалуци.
Првостепеном пресудом Јелача је осуђен на 11, а Костић и Стојановићева на по девет година затвора због убиства. Тужилаштво је жалбу уложило због ниских казни, тражећи строже кажњавање. С друге стране браниоци сматрају да је пресуда пуна мањкавости, да кривица није доказана и да оптуженима треба изрећи ослобађајућу пресуду.
Суду се обратио и оптужени Јелача који је рекао да је ”крив, али не онако како пише у оптужници, већ што је у свој дом довео праве кривце и тиме проузроковао смрт пријатеља”.
Хроника
”Крив сам што нисам био уз њега док се борио за живот, већ сам спавао. Са том кривицом се будим и устајем. Нисам имао мотив да убијем пријатеља са којим сам дјелио кору хљеба. Не тражим милостињу, већ правду за убијеног друга и себе. Прошлост не могу поправити. Волио бих да сам ја на његовом мјесту и никад нећу престати жалити за њим”, рекао је Јелача.
Његов бранилац, адвокат Милан Петковић, сматра да је у првостепеној пресуди погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање и да постоји основ да се његов клијент ослободи оптужбе.
”Нема доказа ко је и како нанио повреде оштећеном”, истакао је Петковић.
Хроника
Милан Романић, бранилац Костића и Стојановићеве, сматра да је првостепена пресуда неразумљива, да нема доказа против његових клијенат тражећи ослобађајућу пресуду.
”Нису утврђене радње сваког од оптужених. Пресуда је неразумљива и заснована на незаконитом доказу. Једини доказ на основу којих су Костић и Стојановићева осуђени је изјава првооптуженог Јелаче, која није истинита”, рекао је Романић.
Указао је да је највише ДНК трагова жртве пронађено на одјећи изузетој од Јелаче, док су на одјећи Костића нађена два, а Стојановићеве само један траг.
”То потврђује нашу тезу да Костић и Стојановићева нису били ту у вријеме убиства. Они су се, нажалост, вратили у кућу и затекли га мртвог у крви. Тако је на њима и остао траг оштећеног”, рекао је, између осталог, Романић.
Хроника
Подсјетимо, Јелача је првобитно био осуђен на 12, а Костић и Стојановићева на по 10 година затвора због убиства, иако их је оптужница теретила за тешко убиство. Суд је дјело преквалификовао, али је пресуда укинута због пермутације у презимену оптужених. У поновљеном поступку сви су осуђени на по годину затвора мање.
Злочин се догодио 13. маја 2024. године у напуштеној кући у улици Јована Дучића у Бањалуци. У пресуди се наводи да су Јелача, Костић и Стојановићева као саизвршиоци убили Кисина из користољубља, јер су украли новчаник с новцем.
Хроника
”Након вербалног сукоба са оштећеним нанијели су му око 20 удараца рукама и ногама по глави и тијелу и нанијели му вишеструке повреде усљед који је преминуо у УКЦ Републике Српске. Након батинања од жртве су украли новчаник”, наводи се у пресуди.
Жртви су нанијели повреде у виду прелома костију лица, крова и основице лобање, преломе ребара и друге повреде усљед којих је наступио тешки трауматски хиповолемични шок па је у 3.25 часова подлегао у УКЦ Српске. У вријеме злочина сви су били под дејством алкохола и Јелачи је измјерено 2,4 g/kg у крви, Стојановићевој 1 g/kg, а Костићу 1,72 g/kg.
