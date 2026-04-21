Додик упутио саучешће породици доктора Мавије: Његово знање, искуство и преданост оставили неизбрисив траг

21.04.2026 13:58

Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Милорад Додик упутио је изразе најдубљег саучешћа породици, пријатељима и радним колегама преминулог доктора Зорана Мавије, истичући да је његовим одласком Република Српска изгубила великог стручњака, човјека и пожртвованог хуманисту.

"Доктор Мавија био је оличење пожртвованости и љекара великог срца који је увијек имао времена, жеље и воље да помогне и упути лијепу ријеч својим пацијентима", навео је Додик у телеграму саучешћа породици доктора Мавије.

Он је нагласио да су његово знање, искуство и преданост оставили неизбрисив траг, не само у медицини, већ и у високом образовању Републике Српске.

Додик је рекао да је његова смрт ненадокнадив губитак, не само за породицу и пријатеље него и за Универзитетски клинички центар Републике Српске, Медицински факултет у Бањалуци и цјелокупну академску заједницу и друштво.

"Упућујем вам изразе најдубљег саучешћа", наведено је у телеграму саучешћа.

Угледни љекар, гастроентеролог Зоран Мавија преминуо је данас. Мавија је био редовни професор на Медицинском факултету и помоћник генералног директора за управљаље људским ресурсима у УКЦ-у Републике Српске

Више из рубрике

инспектор Душко Бабић спроведен у Републичко јавно тужилаштво

Хроника

Корумпираном инспектору из Бањалуке потврђена пресуда

3 ч

0
Дарко Елез изручен у БиХ

Хроника

Дарко Елез пуштен из затвора као слободан човјек!

4 ч

9
Полиција Републике Српске

Хроника

Возач ухапшен због покушаја подмићивања полицајаца

6 ч

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Хроника

Убица са потјернице годинама варао све: Под лажним именом радио као школски возач

7 ч

0

  • Најновије

16

54

Родољуб Драшковић: Имао сам добру намјеру да изградим Храм науке и умјетности – Гимназију Требиње

16

53

Ивана је са шест година сјела на трактор, а данас бијелим луком покорава тржиште

16

41

Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

16

31

Инвеститори и даље у страху: Биткоин порастао, итиријум благо пао

16

23

Владо Ђајић оснива своју странку

