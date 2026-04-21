Додик упутио саучешће породици доктора Мавије: Његово знање, искуство и преданост оставили неизбрисив траг

Предсједник Милорад Додик упутио је изразе најдубљег саучешћа породици, пријатељима и радним колегама преминулог доктора Зорана Мавије, истичући да је његовим одласком Република Српска изгубила великог стручњака, човјека и пожртвованог хуманисту.
"Доктор Мавија био је оличење пожртвованости и љекара великог срца који је увијек имао времена, жеље и воље да помогне и упути лијепу ријеч својим пацијентима", навео је Додик у телеграму саучешћа породици доктора Мавије.
Он је нагласио да су његово знање, искуство и преданост оставили неизбрисив траг, не само у медицини, већ и у високом образовању Републике Српске.
Додик је рекао да је његова смрт ненадокнадив губитак, не само за породицу и пријатеље него и за Универзитетски клинички центар Републике Српске, Медицински факултет у Бањалуци и цјелокупну академску заједницу и друштво.
"Упућујем вам изразе најдубљег саучешћа", наведено је у телеграму саучешћа.
Угледни љекар, гастроентеролог Зоран Мавија преминуо је данас. Мавија је био редовни професор на Медицинском факултету и помоћник генералног директора за управљаље људским ресурсима у УКЦ-у Републике Српске
