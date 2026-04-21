Убица са потјернице годинама варао све: Под лажним именом радио као школски возач

Мухамет Гаши, који је био у бјекству скоро четири године због убиства у Липљану, ухапшен је у акцији специјалних јединица.
Откривено је да је под лажним идентитетом мјесецима радио као превозник ученика у једној приштинској основној школи.
Мухамет Гаши, један од најтраженијих бјегунаца са Косова, ухапшен је 16. априла 2026. године, чиме је окончано његово четворогодишње скривање. Међутим, детаљи који су испливали након хапшења шокирали су јавност. Гаши се мјесецима слободно кретао по Приштини и радио као возач дјеце у основној школи.
Скривао се на југу Србије и користио лажни идентитет
Тужилац Арбен Хоти потврдио је да је Гаши био изузетно добро организован. Током бјекства је користио лажна документа и крао идентитете других особа како би склапао правне послове и избјегао потерницу из 2022. године.
"Према нашим сазнањима, он се углавном крио на југу Србије, у општинама Бујановац и Прешево, али је повремено улазио на територију Косова," изјавио је тужилац Хоти.
Родитељи у шоку: „Представљао се као љубазан власник фирме и хоџа“
Истраживачки портал „Бетими пëр Дрејтëси“ (Заклетва за правду) открио је да су родитељи и дјеца Гашија познавали под именом Албин Бехрами. Он је више од три мјесеца свакодневно превозио ученике, а од директора школе је чак добио и дозволу да возилом улази у школско двориште ради безбједности деце.
"У шоку сам. Возио је моје три ћерке. Био је веома љубазан, нико није могао ни да наслути да је у питању особа са потјернице за тешко убиство. Знали смо га као доброг човјека, чак се представљао и као хоџа. Невјероватно је да нас је све преварио", кажу родитељи.
Акцију хапшења извела је специјална јединица ФИТ. Тужилац је потврдио да је Гаши био наоружан и веома опасан.
„Приликом интервенције, полиција је код њега пронашла оружје у којем је метак већ био у цијеви. Јасно је да је ријеч о особи високог ризика“, нагласио је Хоти.
Поред њега, ухапшен је и Гентиан Гаши, који се сумњичи да му је помагао у скривању тако што му је уступио стан у којем је живио са својом породицом.
Одређен притвор
Основни суд у Приштини је у петак, 17. априла, одредио мјеру притвора у трајању од мјесец дана за оба осумњичена. Мухамет Гаши се сада суочава са оптужбама за тешко убиство, неовлашћено држање оружја, фалсификовање докумената, крађу идентитета и посједовање наркотика ради продаје.
