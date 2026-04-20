Откривен идентитет пронађеног младића: Породици позлило од шока

Аутор:АТВ
Према првим и незваничним информацијама са терена, сумња се да пронађено тијело припада младићу (24) из Београда, чији је нестанак раније пријављен полицији.
Иако се чекала званична потврда идентификације, присуство чланова породице младића на лицу мјеста и њихове потресне реакције указују на то да је ријеч о несталој особи. Полиција је рано поподне лоцирала тијело у овом елитном насељу, након чега је услиједила хитна блокада читавог кварта.
Подсјетимо, за младићем се трагало два дана, а апел о његовом нестанку дијелио се друштвеним мрежама. Улица Бањичких жртава је и даље под опсадом полиције. На терену су:
Форензички тимови који детаљно испитују мјесто гдје је тијело пронађено.
Инспектори криминалистичке полиције који упоређују податке из пријаве о нестанку са траговима нађеним на терену.
Екипе Хитне помоћи које су дежурале због чланова породице којима је позлило од шока.
"Сви смо се надали да ће бити пронађен жив. Ово је страшан ударац за породицу, нико још не може да повјерује да је то он", каже извор близак истрази.
Тијело ће по налогу надлежног тужилаштва бити пренесено на Институт за судску медицину. Кључне тачке даље истраге су:
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
(Курир)
