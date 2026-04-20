Logo
Large banner

У близини градилишта пронађено тијело мушкарца

Аутор:

АТВ
20.04.2026 19:47

Коментари:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Данас послијеподне око 17 часова, пронађено је тијело за сада непознатог мушкараца код градилишта новог петог моста у Новом Саду у реону Шангаја.

По ријечима доктора Зорана Круља портпарола Завода за ургентну медицину Нови Сад њихова екипа изашла је по првом приоритету на лице мјеста. Пронађено је непознато мушко лице. Тијело је испливало из воде и смрт је констатована на лицу мјеста, наводи Инстаграм страница 192.рс.

За сада није познато да ли се ради и неком од радника, или је тијело плутало ријеком. Случај је пријавио неко од кинеских држављана који су се налазили на градилишту.

Увиђај је у току.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нови Сад

пронађено тијело

градилиште

Полиција

Доктор

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

21

10

Неуобичајен превоз га скупо коштао: Возач на лицу мјеста морао платити 30.000 евра

21

07

Припадници ова три знака Зодијака најчешће глуме да су фини

21

03

Мери Џејн ципеле: Кључни модни тренд за прољеће 2026. и како их носити

20

51

Питање које убија атмосферу у кревету

20

45

Цијене нафте скочиле пет одсто након нове ексалације тензија у Ормуском мореузу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner