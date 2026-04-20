У близини градилишта пронађено тијело мушкарца

Аутор:АТВ
Данас послијеподне око 17 часова, пронађено је тијело за сада непознатог мушкараца код градилишта новог петог моста у Новом Саду у реону Шангаја.
По ријечима доктора Зорана Круља портпарола Завода за ургентну медицину Нови Сад њихова екипа изашла је по првом приоритету на лице мјеста. Пронађено је непознато мушко лице. Тијело је испливало из воде и смрт је констатована на лицу мјеста, наводи Инстаграм страница 192.рс.
За сада није познато да ли се ради и неком од радника, или је тијело плутало ријеком. Случај је пријавио неко од кинеских држављана који су се налазили на градилишту.
Увиђај је у току.
