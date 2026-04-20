Ко би послије Шмита могао у ОХР?

Аутор:Кристина Секерез
Коментари:0
Кристијан Шмит је на одласку из БиХ. Све чешће и гласније се то чује. Многе радује да му виде леђа, а обрадовао би и катанац на вратима ОХР-а.
Ипак, на то ће се још чекати. Већ се лицитира именима која би, када Шмит оде, могла да се појаве крај функције високи представник у БиХ.
"Они који постављају ово питање Едину Џеку да ли ће наставити играти, он мора сам да одговори на то и надам се да ћемо га поново видјети у Бундеслиги и да ће дати свој допринос. Мислим да имам неке сличности са Џеком у том смислу“, навео је Кристијан Шмит.
Не, нико га није питао за бх. репрезентацију. То је одговор Кристијана Шмита на питање остаје ли у БиХ. Ваљда је мислио да је занимљив. Само је заборавио да је Џеку неко препознао, позвао и селектовао, а њега не. Мада он не жели да каже, увелико се лицитира новим именима. Међу њима најзвучнија Карен Пирс, Метју Рајкрофт и Емануел Жофре. Пирсова је специјални изасланик Уједињеног Краљевства за Западни Балкан. Министарству вањских послова се придружила 1981. Између осталог, бивша британска амбасадорка у САД-у и некадашња стална представница Велике Британије у УН-у тако би била и прва жена на челу ОХР-а. Њеног сународника Рајкрофта памтимо као бившег амбасадора Велике Британије у БиХ. 1989. се придружио британском Министарству вањских послова. Био је у НАТО одјелу у Лондону, али и водитељ политичког одјела Одјела за источни Јадран. У тој улози је био члан британске делегације на мировним преговорима у Дејтону. Италијан Емануел Жофре се истиче као најозбиљнији кандидат. Био је амбасадор ЕУ у Србији. На ту дужност је дошао након четворогодишњег мандата амбасадора ЕУ у Израелу. Између осталог, радио је и у Делегацији ЕУ при Уједињеним нацијама у Њујорку. Иако су сви искусне дипломате, у БиХ је неопходан дијалог.
"Да сопственом иницијативом на неки начин и међународној заједници, заинтересованој међународној заједници, која евидентно БиХ посматра као државу која не може да функционише на прави начин без високог представника, да смо спремни да започнемо један дијалог који би водио управо у правцу тога да се отклони потреба да високи представник у БиХ постоји. Дакле, говорим о томе да је нужно да нађемо, прије свега, рекао бих судску инстанцу која би могла арбитрирати у споровима у којима је до сада високи представник морао интервенисати", навео је политички аналитичар Аднан Хускић.
Сви високи представници су радили на унитаризацији БиХ. Поставља се питање хоће ли нови наставити тај процес, идући на руку бошњачкој политици или ће, коначно, доћи неко ко поштује Дејтонски споразум, каже Драгомир Вуковић. Срамота је, поручује, да у 21. вијеку имамо страног колонијалног управника.
"Да подсјетим, улога високог представника конципирана је тако да он буде супервизор и да помогне имплементацију Дејтонског мировног споразума. Ја мислим да најлошије рјешење су представници Велике Британије, дакле једна ригидна политика, а што се тиче осталих, ја мислим да би људи из Италије требали боље да познају и препознају проблеме у БиХ и Републици Српској", казао је политички аналитичар Драгомир Вуковић.
Мада сви су радили на штету Српске. Порука из Српске је јасна - ОХР је давно требало да се затвори.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
10
21
07
21
03
20
51
20
45
Тренутно на програму