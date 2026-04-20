Шпирић: Политичко Сарајево не жели разговор са легитимним представницима српског народа

АТВ
20.04.2026 13:39

Политичко Сарајево не жели разговор са легитимним представницима српског народа и злоупотријебило је опозицију из Републике Српске, а одговор на то даће грађани на наредним изборима, изјавио је замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић.

Шпирић је рекао новинарима у Сарајеву да су данас биле заказане двије сједнице Дома народа, хитна и редовна, али да то није урађено у складу са Пословником, јер се предсједавајући Дома Кемал Адемовић није консултовао са друга два члана Колегијума о заказивању сједница.

Он је навео да је Адемовић у посљедње вријеме говорио да је од "тројке" добио задатак да не комуницира са СНСД-ом и да се годину дана није чуо са друга два члана Колегијума Дома народа.

"Како је могуће у таквом амбијенту одржати сједницу? Пословник позива на договор и координацију", нагласио је Шпирић.

Према његовим ријечима, на данашњој сједници Колегијума Дома народа договорено је да кабинети чланова овог тијела почну да комуницирају, те да би у наредном периоду могла бити заказана сједница са дневним редом који ће бити производ консензуса да покушамо ствари помјерити напријед.

"Ја као замјеник предсједавајућег стојим на располагању за сваку врсту договора и поштовања Устава и пословника", поручио је Шпирић.

Он је истакао да од потписивања споразума у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и формирања нове већине у овом дому постоји оваква ситуација у Дому народа, наводећи да опозиција из Републике Српске заједно са бошњачким делегатима хоће да доноси одлуке у Дому народа дезавуишући изборну вољу српског народа у Републици Српској.

"Ми нисмо за блокаду, не блокирамо ништа. Чекамо да се разговара и договара о томе шта је дневни ред", рекао је Шпирић, додајући да та нова коалиција није могућа у Дому народа.

Шпирић је поновио став да данашње сједнице нису заказане пословнички, због чега делегати из клуба српског народа који долазе из СНСД нису присуствовали сједницама, преноси Срна

Више из рубрике

Прекинута сједница због недостатка кворума у Дому народа

БиХ

5 ч

0
Полицијско ауто

БиХ

Дојаве о постављеним бомбама: На мејл ових школа стигле пријаве о експлозивним направама

6 ч

0
Данас хитна и редовна сједница Дома народа

БиХ

7 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Анталији, гдје се одржава Дипломатски форум, са предсједником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом.

БиХ

Цвијановић: Шмит настоји глумити релевантност

20 ч

0

16

59

Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

