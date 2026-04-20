Шпирић: Политичко Сарајево не жели разговор са легитимним представницима српског народа

Аутор:АТВ
Коментари:3
Политичко Сарајево не жели разговор са легитимним представницима српског народа и злоупотријебило је опозицију из Републике Српске, а одговор на то даће грађани на наредним изборима, изјавио је замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић.
Шпирић је рекао новинарима у Сарајеву да су данас биле заказане двије сједнице Дома народа, хитна и редовна, али да то није урађено у складу са Пословником, јер се предсједавајући Дома Кемал Адемовић није консултовао са друга два члана Колегијума о заказивању сједница.
Он је навео да је Адемовић у посљедње вријеме говорио да је од "тројке" добио задатак да не комуницира са СНСД-ом и да се годину дана није чуо са друга два члана Колегијума Дома народа.
"Како је могуће у таквом амбијенту одржати сједницу? Пословник позива на договор и координацију", нагласио је Шпирић.
Према његовим ријечима, на данашњој сједници Колегијума Дома народа договорено је да кабинети чланова овог тијела почну да комуницирају, те да би у наредном периоду могла бити заказана сједница са дневним редом који ће бити производ консензуса да покушамо ствари помјерити напријед.
"Ја као замјеник предсједавајућег стојим на располагању за сваку врсту договора и поштовања Устава и пословника", поручио је Шпирић.
Он је истакао да од потписивања споразума у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и формирања нове већине у овом дому постоји оваква ситуација у Дому народа, наводећи да опозиција из Републике Српске заједно са бошњачким делегатима хоће да доноси одлуке у Дому народа дезавуишући изборну вољу српског народа у Републици Српској.
"Ми нисмо за блокаду, не блокирамо ништа. Чекамо да се разговара и договара о томе шта је дневни ред", рекао је Шпирић, додајући да та нова коалиција није могућа у Дому народа.
Шпирић је поновио став да данашње сједнице нису заказане пословнички, због чега делегати из клуба српског народа који долазе из СНСД нису присуствовали сједницама, преноси Срна
