АТВ
20.04.2026 09:02

Данас хитна и редовна сједница Дома народа
Фото: Srna

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ требало би да данас на хитној сједници разматра само једну тачку дневног реда – захтјев Представничког дома за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о акцизама у БиХ по хитном поступку.

Овај законски приједлог предвиђа да, у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога, Савјет министара може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу износа акцизе на нафтне деривате на период од максимално шест мјесеци у току године.

Након ове сједнице, чији је почетак заказан у 10.30 часова, требало би да буде одржана редовна сједница Дома народа на чијем је дневном реду предвиђено разматрање већег броја законских рјешења, извјештаја о раду Савјета министара, парламентарних комисија и ревизије институција БиХ.

Делегати би требало да у другом читању, по скраћеном поступку, размотре Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама, као и захтјев Савјета министара за хитно разматрање Нацрта закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.

Биће разматран и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ, у првом читању и по скраћеном поступку.

Предлагачи су чланови Колегијума Дома народа Кемал Адемовић, Драган Човић и Никола Шпирић, који су предложили и расправу о Нацрту закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, у првом читању и по скраћеном поступку.

На дневном реду је и захтјев Представничког дома за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, по хитном поступку.

Делегати би требало да размотре и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ, у првом читању.

Дневним редом обухваћени су и Нацрт закона о патентима, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну, Нацрт закона о жиговима, Нацрт закона о заштити пословне тајне као права интелектуалне својине, Нацрт закона о заштити топографија полупроводничких производа, Нацрт закона о заступању у области права индустријске својине, Нацрт закона о мјерним јединицама у БиХ и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управном поступку - сви у другом читању.

Пред делегатима ће се наћи и захтјев делегата Илије Цвитановића за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ по хитном поступку, те Нацрт закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ у првом читању и по скраћеном поступку.

Такође, требало би да буде размотрен и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вредност у другом читању, на приједлог делегата Желимира Нешковића, те захтјев Представничког дома за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, по хитном поступку.

На дневном реду су извјештај о раду Савјета министара за 2023. годину, као и низ извјештаја о раду сталних парламентарних одбора и комисија, те више ревизорских извјештаја, укључујући и извјештај о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2024. годину, са техничком корекцијом.

Предвиђено је и разматрање информације о раду Тужилаштва БиХ за 2024. годину, као и информације о стању у области миграција у БиХ за 2024. годину.

Почетак редовне сједнице Дома народа планиран је у 12.30 часова, преноси Срна

