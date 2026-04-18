Ђурић: Конаковић без основа напао Вучића, Србија дјелима показала да је дио рјешења

Министар спољних послова Србије Марко Ђурић рекао је да је разочаран наступом министра спољних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића на скупу у Анталији, који је пред камерама, без аргунената и основе напао предсједника Србије Александра Вучића и Србију.
Сумирајући резултате Анталијског форума, он је навео да је Србија, као и увијек, и на овом скупу настојала да буде дио рјешења, а не дио проблема.
"Након наших настојања да унаприједимо билатералну сарадњу, он је одабрао да пред камерама, без аргумената и основе, али са много страсти, нападне бригу коју је предсједник Вучић изразио због нетранспарентних безбједносних аранжмана који се праве у региону", рекао је Ђурић.
Додао је да је Конаковић, у духу праве предизборне кампање за коју се очигледно спрема, са доста страсти и не претјерано позитивних порука, искористио скуп да критикује званични Београд, саопштено је из Министарства спољних послова Србије.
"Конаковић није водио можда довољно рачуна о томе колико сви имамо одговорност да његујемо односе између наших народа", навео је Ђурић.
Он је навео да је Конаковићу одговорио аргументима, као и да је Србија дјелима показала да је дио рјешења.
"Показали смо да смо данас, као што ћемо и убудуће бити, на страни мира и сарадње, да једнако водимо рачуна о свим народима и поштујемо територијални интегритет БиХ, да водимо рачуна и волимо и Републику Српску", истакао је Ђурић.
Он је навео да задатак дипломата није да воде борбе пред камерама, да буду силни, храбри и јуначни пред камерама, већ да рјешавају проблеме.
"Од тих силних и јуначних пред камерама, читав регион не може да се опорави већ 35 година. Хајде да покажемо да можемо мало другачије", истакао је Ђурић, преноси Срна.
БиХ
1 мј0
Република Српска
1 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
7 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
