Ђурић: Конаковић без основа напао Вучића, Србија дјелима показала да је дио рјешења

18.04.2026 21:51

Фото: Танјуг/АП

Министар спољних послова Србије Марко Ђурић рекао је да је разочаран наступом министра спољних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића на скупу у Анталији, који је пред камерама, без аргунената и основе напао предсједника Србије Александра Вучића и Србију.

Сумирајући резултате Анталијског форума, он је навео да је Србија, као и увијек, и на овом скупу настојала да буде дио рјешења, а не дио проблема.

"Након наших настојања да унаприједимо билатералну сарадњу, он је одабрао да пред камерама, без аргумената и основе, али са много страсти, нападне бригу коју је предсједник Вучић изразио због нетранспарентних безбједносних аранжмана који се праве у региону", рекао је Ђурић.

Додао је да је Конаковић, у духу праве предизборне кампање за коју се очигледно спрема, са доста страсти и не претјерано позитивних порука, искористио скуп да критикује званични Београд, саопштено је из Министарства спољних послова Србије.

"Конаковић није водио можда довољно рачуна о томе колико сви имамо одговорност да његујемо односе између наших народа", навео је Ђурић.

Он је навео да је Конаковићу одговорио аргументима, као и да је Србија дјелима показала да је дио рјешења.

"Показали смо да смо данас, као што ћемо и убудуће бити, на страни мира и сарадње, да једнако водимо рачуна о свим народима и поштујемо територијални интегритет БиХ, да водимо рачуна и волимо и Републику Српску", истакао је Ђурић.

Он је навео да задатак дипломата није да воде борбе пред камерама, да буду силни, храбри и јуначни пред камерама, већ да рјешавају проблеме.

"Од тих силних и јуначних пред камерама, читав регион не може да се опорави већ 35 година. Хајде да покажемо да можемо мало другачије", истакао је Ђурић, преноси Срна.

Република Српска

Марко Ђурић

Елмедин Конаковић

Србија

ФБиХ

