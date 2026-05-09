Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

Фудбалери Црвене звезде поражени су на стадиону „Рајко Митић“ од Новог Пазара резултатом 2:1 у петом колу плеј-офа Суперлиге Србије.
Иако је Звезда повела преко Марка Арнаутовића у 53. минуту, гости су до потпуног преокрета дошли головима Коцебуа у 76. и Џонсона у 91. минуту меча. Ово је први пораз црвено-бијелих на домаћој сцени од повратка Дејана Станковића и забрињавајућа увертира пред финале Купа са Војводином.
Меч су обиљежиле и присталице домаћих, које су прославиле 40 година братства са Олимпијакосом.
У Панчеву је исписана историја - Жељезничар је ремијем против Радника (1:1) изборио свој први пласман у квалификације за Лигу конференција. Гости су повели преко Дуроњића, а европску визу домаћину донио је Јевремовић у 78. минуту.
