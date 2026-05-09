Стефан Савић у Борцу до 2028. године

Стефан Савић и ФК Борац продужили су сарадњу до 2028. године. Са 16 асистенција на 32 одигране утакмице ове сезоне Савић је био међу најзаслужнијима за освајање титуле у Премијер лиги БиХ, а ни сам не крије задовољство што остаје на Градском стадиону.
Бањалучане у недјељу очекује гостовање Широком Бријегу. Иако је шампионска титула већ осигурана, шеф струке „црвено-плавих“ Винко Мариновић поручује да ће Борац максимално озбиљно приступити свакој од четири преостале утакмице.
Широки Бријег и Борац састају се у недјељу на стадиону „Пецара“ са почетком у 19 часова и 30 минута.
