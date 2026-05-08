Први овакав стадион у Европи: Само посебне утакмице играће се на овој трави

Коментари:0
Стадион капацитета 10.000 мјеста, са садржајима посебно осмишљеним за жене у фудбалу, могао би да постави нове стандарде када је ријеч о инклузивним спортским објектима.
Лондонски архитектонски студио КСС израдио је пројекат стадиона за женски тим фудбалског клуба Брајтон енд Хоув Албион (Brighton & Hove Albion) Women, који наступа у Женској суперлиги (Women's Super League). Клуб је недавно саопштио да заједно са КСС-ом ради на подношењу захтјева за изградњу новог стадиона са 10.000 мјеста, који би био смјештен поред стадиона Амекс (Amex).
Према плановима, стадион у Брајтону требало би да буде завршен до 2030. године. Уколико пројекат буде реализован, постаће први намјенски стадион за женски фудбал у Европи и трећи такав објекат на свијету, након ЦПКЦ стадиона (CPKC Stadium) и стадиона у Колораду намијењеног клубу Денвер самит фудбал клуб (Denver Summit Football Club), који је тренутно у изградњи.
Фудбал
Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу
„Предуго су жене морале да се прилагођавају објектима који нису пројектовани имајући њих у виду“, рекла је Ники Дусе, извршна директорка Женске суперлиге.
Са планираним минималним капацитетом од 10.000 мјеста, нови стадион постаће стални дом женског тима Брајтона. Пројекат студија КСС предвиђа и мост који ће повезивати нови објекат са сусједним стадионом Амекс, који има капацитет од 31.876 мјеста, како би се симболично и функционално повезали стадиони женског и мушког тима.
Фудбал
Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено
Сви садржаји биће прилагођени потребама спортисткиња и њихових навијача, укључујући свлачионице, просторе за опоравак и зоне за дружење.
„Предуго су жене морале да се прилагођавају објектима који нису пројектовани имајући њих у виду“, изјавила је извршна директорка Женске суперлиге Ники Дусе.
„Сада ће играчице, тренери, особље и навијачи моћи да доживе стадион пројектован из њихове перспективе и да редефинишу како инклузивни, високофункционални простори могу да изгледају за све, јер када пројектујемо за жене, пројектујемо боље за све.“
Дусе је оцијенила да ови планови представљају велики тренутак за женски фудбал.
„Ово шаље снажну поруку о посвећености, вјери и вриједности које постоје у женском спорту и представља велики тренутак за тим, навијаче и ширу спортску заједницу.“
Сцена
Бресквица оставила полицајца, па побјегла у Опатију: Да ли је са њом славни кошаркаш Лука Дончић?
Кроз изградњу посебног стадиона за жене, клуб жели да додатно истакне идентитет женског тима, повећа посјећеност утакмица и пружи додатни подстицај расту популарности женског фудбала.
Како наводи, Брајтон овим пројектом не гради само стадион, већ и друштво у којем једнаке прилике нису циљ коме се тежи, већ нешто што се подразумијева. Изградњом посебног стадиона за жене, клуб жели да нагласи идентитет женског тима, подстакне већи број посјета и додатно подржи растуће интересовање за женски фудбал.
„Могућност изградње стадиона по мјери, намијењеног искључиво играчицама, стручном особљу и навијачима женског фудбала, изузетно је узбудљива“, рекла је Зои Џонсон, директорка женског тима клуба из Брајтона.
„Ријеч је о пројекту који је први такве врсте у Уједињеном Краљевству и Европи, а један од свега три у свијету, и који ће подстаћи машту свих актера женског фудбала, не само овдје већ и на глобалном нивоу“, закључила је она.
Фудбал
15 ч0
Фудбал
18 ч0
Фудбал
23 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
12
23
12
21
12
18
12
15
12
12
Тренутно на програму