Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

03.05.2026 16:06

Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.
Атлетик је објавио нове информације о озбиљном раздору унутар свлачионице Реал Мадрида, а у центру приче наводно се налази Килијан Мбапе.

Према истом извору, посљедњих дана дошло је до сукоба између француског нападача и тренера Алвара Арбелое.

Мбапеу се, како се наводи, нимало нису допале оцјене из стручног штаба, гд‌је је означен као “лош саиграч” и “лош играч”. Због тога је на тренингу дошло до вербалног обрачуна, а Француз је наводно бурно реаговао и направио велику сцену.

Лоша атмосфера у Реаловој свлачионици, према тексту, траје још од почетка сезоне и није нестала ни након одласка бившег тренера Ћабија Алонса. Све то додатно појачава утисак да је тим препун великих ега и да проблеми унутар екипе још нису ни близу краја.

