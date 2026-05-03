Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

Атлетик је објавио нове информације о озбиљном раздору унутар свлачионице Реал Мадрида, а у центру приче наводно се налази Килијан Мбапе.
Према истом извору, посљедњих дана дошло је до сукоба између француског нападача и тренера Алвара Арбелое.
Мбапеу се, како се наводи, нимало нису допале оцјене из стручног штаба, гдје је означен као “лош саиграч” и “лош играч”. Због тога је на тренингу дошло до вербалног обрачуна, а Француз је наводно бурно реаговао и направио велику сцену.
Лоша атмосфера у Реаловој свлачионици, према тексту, траје још од почетка сезоне и није нестала ни након одласка бившег тренера Ћабија Алонса. Све то додатно појачава утисак да је тим препун великих ега и да проблеми унутар екипе још нису ни близу краја.
(Аваз)
