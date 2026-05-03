Кристијано Роналдо најавио крај каријере

03.05.2026 13:25

Фото: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Нападач Ал Насра Кристијано Роналдо говорио је о крају каријере после утакмице на којој је постигао свој 970. гол.

Португалац има 41. годину, а у једном кратком интервјуу наговестио је да како се његова каријера билижи крају.

"Крај моје каријере се ближи, хајде да уживамо у свакој утакмици. Настављам да играм не само за ову генерацију, већ и за претходну и за ону која долази. Уживам у томе из дана у дан, утакмицу за утакмицом, годину за годином, иако се крај ближи. То је чињеница", рекао је Роналдо, преноси Ало

