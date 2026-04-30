Промијењен термин утакмице БиХ и Сјеверне Македоније

30.04.2026 22:45

Фото: ФС БиХ

Фудбалски савез БиХ промијенио је сатницу пријатељске утакмице против Сјеверне Македоније, која се 29. маја игра на стадиону "Асим Ферхатовић Хасе".

Утакмица је требала почети у 18 сати, али је ФС БиХ објавио да је термин почетка помјерен на 20:30 сати.

"Фудбалски савез Босне и Херцеговине обавјештава јавност да је, након договора између представника ФС БиХ и Фудбалске федерације Сјеверне Македоније, уз сагласност оба савеза, дошло до промјене сатнице одигравања пријатељске утакмице између репрезентација Босне и Херцеговине и Сјеверне Македоније", саопштено је из кровне куће бх. фудбала.

Подсјећамо, дуел с Македонцима биће једна од провјера за Змајеве у склопу припрема за наступ на Свјетском првенству у Америци, Канади и Мексику.

Мундијал почиње 11. јуна и траје до 19. јула, а БиХ ће се такмичити у групи са Швајцарском, Канадом и Катаром.

