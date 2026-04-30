ПСЖ остао без кључног човјека за Бајерн

30.04.2026 08:48

Ашраф Хакими из ПСЖ-а лежи на земљи након повреде током прве утакмице полуфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Бајерн Минхена у Паризу, у уторак, 28. априла 2026. године.
Дефанзивац Пари Сен Жермена, Ашраф Хакими, пропустиће реванш меч полуфинала Лиге шампиона против Бајерна из Минхена, саопштили су француски шампиони на својој званичној интернет страници.

Парижани су у уторак на стадиону "Парк принчева" славили у спектакуларном дуелу резултатом 5:4, али су меч завршили са десеторицоом играча, након што је Хакими морао да напусти терен пред сам крај.

Није могао бити замијењен јер је тренер Луис Енрикуе искористио све три дозвољене измјене, иако је имао право да уведе новог играча.

Мароканац се сударио са Конрадом Лаимером и није био у стању да настави утакмицу, а недостатак могућности за измјену оставио је домаће са десеторицом на терену у завршним минутима.

Кратко саопштење ПСЖ-а потврдило је да се 27-годишњи фудбалер неће опоравити на време за реванш на "Алијанц Арени" сљедеће сриједе.

ПСЖ остао без кључног човјека за Бајерн

