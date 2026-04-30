ПСЖ остао без кључног човјека за Бајерн

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дефанзивац Пари Сен Жермена, Ашраф Хакими, пропустиће реванш меч полуфинала Лиге шампиона против Бајерна из Минхена, саопштили су француски шампиони на својој званичној интернет страници.
Парижани су у уторак на стадиону "Парк принчева" славили у спектакуларном дуелу резултатом 5:4, али су меч завршили са десеторицоом играча, након што је Хакими морао да напусти терен пред сам крај.
Није могао бити замијењен јер је тренер Луис Енрикуе искористио све три дозвољене измјене, иако је имао право да уведе новог играча.
Мароканац се сударио са Конрадом Лаимером и није био у стању да настави утакмицу, а недостатак могућности за измјену оставио је домаће са десеторицом на терену у завршним минутима.
Кратко саопштење ПСЖ-а потврдило је да се 27-годишњи фудбалер неће опоравити на време за реванш на "Алијанц Арени" сљедеће сриједе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
29 мин0
Друштво
40 мин0
Друштво
32 мин0
Свијет
43 мин0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
9 ч0
Фудбал
11 ч0
Фудбал
20 ч0
Најновије
09
00
08
57
08
48
08
31
08
28
Тренутно на програму