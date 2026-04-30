Од Васкрса до Ђурђевдана: Како "преживјети" празнична поскупљења?

30.04.2026 08:28

На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.
Док се грађани припремају за прославу Међународног празника рада и предстојеће славе, подаци о поскупљењима основних животних намирница и енергената указују на озбиљан удар на кућне буџете.

Према подацима Удружења за заштиту потрошача "Реакција", трошкови живота драстично су порасли у односу на исти период прошле године.

Синдикална корпа скупља за 180 КМ

Душан Срдић из Удружења Реакција истиче да упоредни подаци показују јасан тренд раста трошкова живота, анализирајући преко 50 основних намирница.

"Оно што ми испред Удружења можемо да закључимо јесу подаци који су нама доступни, а тичу се педесет животних намирница, укључујући и трошкове животне енергије. Такође, ако поредимо синдикалну потрошачку корпу у односу на прошлу годину, разлика у њој је неких 200 КМ. Тачније била је 2.700 КМ, а данас је 2.880 КМ. Значи приближавамо се цифри 3.000 КМ. Ово звучи нити мало охрабрујуће ако узмемо у обзир празничне дане", наводи Срдић за АТВ.

Упркос економским притисцима, грађани Српске остају вјерни обичајима, чак и када то захтијева посезање за кредитима.

"Посебно када узмемо у обзир да се ми не одричемо празника, како нам је и традиција. Издвојићемо нешто више новца, како за славу тако и за празник рада, исто као што смо за прославу Васкрса трошили нешто више. Све то утиче на наше буџете. Нажалост, понекад се задужујемо", истиче Срдић.

Драстичан скок цијена енергената и меса

Главни покретач поскупљења је гориво, чија је цијена на свјетском тржишту скоро дупло већа него лани. Срдић упозорава да се то директно прелива на трпезу, гдје су цијене меса већ достигле нове максимуме.

"Цијена горива је такође у периоду праћења драстично порасла, да не кажемо дупло, јер је прошле године у априлу мјесецу износила 63 долара за барел, а данас је 110. Месо ће бити главно на свим менијима за празнике. Поред пилетине, поскупила је и прасетина. Некако наши месари се не понашају домаћински. Цијена прасетине је нешто већа, док ће доћи до пада цијена након Ђурђевдана", закључује Срдић.

