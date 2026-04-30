АМС издао упозорење: Опрез!

У већини крајева Републике Српске и Федерације БиХ коловози су јутрос мокри и клизави па се возачима савјетује опрезна вожња прилагођена условима на путу, а на дионицама које пролазе кроз усјеке учестали су одрони, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На снази је потпуна обустава саобраћаја преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила носивости до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента.
Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби, преноси Срна.
На дионици регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе због радова је измијењен саобраћај, као и на дионици Ламовита-Ивањска због радова на изградњи приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска", те на дионици Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље-Миљевина измијењен је режим саобраћаја, уз постављену саобраћајну сигнализацију.
У току је снација магистралног пута Рача-Бијељина /рејон Балатуна и Трњака/, те се саобраћај одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, возачима се скреће пажња на активирано клизиште због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, а брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
На магистралном путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор–Горњи Јеловац, због активираног клизишта саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком, као и на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани и на регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, где ће повремено бити и обуставе у трајању до 15 минута.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
Због минирања на каменолому "Рогоушићи" биће обустављен саобраћај на дионици пута Подроманија–Мокро–Сумбуловац–Рогоушићи–Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи, као и на дионици пута од ентитетске границе Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, сваки радни дан и суботом, у времену између 12.00 и 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
