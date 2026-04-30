Славимо Светог Симеона Персијског: Изговорите ову молитву

Данас славимо Светог свештеномученика Симеона Персијског, епископа који је живио у 4. вијеку и који је пострадао за веру у Христа у време цара Сапора. Његов живот и мучеништво обиљежени су великим страдањем хришћана у Персији, када је почео тежак прогон цркве.
У то вријеме, у Персији је било све више хришћана који су имали своје епископе, свештенике и цркве. То је изазвало отпор мага и оних који су бранили стару вјеру, па су заједно са некима из зависти наговорили цара Сапора да крене у прогон хришћана. Међу првима на удару нашао се управо епископ Симеон.
Свети Симеон је ухапшен заједно са својим презвитерима Авделајем и Ананијом и изведен пред цара у оковима. Нису се уплашили нити су се поклонили, иако су били суочени са смрћу, већ су отворено исповедили вјеру у Христа и одбили да се поклоне сунцу и цару.
У том времену пострадао је и царев евнух Устазан, који се у почетку одрекао Христа, али се касније покајао и поново вратио вјери, дирнут сведочанством и храброшћу светог Симеона. Због тога је и он на крају страдао, као и његова кћерка Аскитреја.
На Велики Петак изведено је на стратиште око стотину хришћана, међу којима су били свештеници и верници, а свети Симеон је био последњи погубљен, како би храбрио остале до краја. Сви су пострадали мачем, не желећи да се одрекну Христа, док је њихово страдање постало свједочанство вјере и постојаности.
Сљедеће године, поново на Велики Петак, страдало је још хиљаду вјерника заједно са царевим евнухом Азатом, након чега је прогон делимично обустављен. Данас Црква обиљежава спомен Светог Симеона Персијског и свих са њим пострадалих, као свједока вјере који су до краја остали вјерни Христу.
"Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао реч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Симеоне: Моли Христа Бога да спасе душе наше."
