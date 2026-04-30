Logo
Large banner

Славимо Светог Симеона Персијског: Изговорите ову молитву

Аутор:

АТВ
30.04.2026 07:04

Коментари:

0
Фото: АТВ

Православни вјерници данас славе Светог Симеона Персијског, епископа који је у 4. вијеку мученички страдао за вјеру и до краја храбрио друге хришћане.

Данас славимо Светог свештеномученика Симеона Персијског, епископа који је живио у 4. вијеку и који је пострадао за веру у Христа у време цара Сапора. Његов живот и мучеништво обиљежени су великим страдањем хришћана у Персији, када је почео тежак прогон цркве.

У то вријеме, у Персији је било све више хришћана који су имали своје епископе, свештенике и цркве. То је изазвало отпор мага и оних који су бранили стару вјеру, па су заједно са некима из зависти наговорили цара Сапора да крене у прогон хришћана. Међу првима на удару нашао се управо епископ Симеон.

Свети Симеон је ухапшен заједно са својим презвитерима Авделајем и Ананијом и изведен пред цара у оковима. Нису се уплашили нити су се поклонили, иако су били суочени са смрћу, већ су отворено исповедили вјеру у Христа и одбили да се поклоне сунцу и цару.

Арсенал

Фудбал

Пенали обиљежили реми Атлетико Мадрида и Арсенала

У том времену пострадао је и царев евнух Устазан, који се у почетку одрекао Христа, али се касније покајао и поново вратио вјери, дирнут сведочанством и храброшћу светог Симеона. Због тога је и он на крају страдао, као и његова кћерка Аскитреја.

На Велики Петак изведено је на стратиште око стотину хришћана, међу којима су били свештеници и верници, а свети Симеон је био последњи погубљен, како би храбрио остале до краја. Сви су пострадали мачем, не желећи да се одрекну Христа, док је њихово страдање постало свједочанство вјере и постојаности.

Сљедеће године, поново на Велики Петак, страдало је још хиљаду вјерника заједно са царевим евнухом Азатом, након чега је прогон делимично обустављен. Данас Црква обиљежава спомен Светог Симеона Персијског и свих са њим пострадалих, као свједока вјере који су до краја остали вјерни Христу.

ТОПАР

"Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао реч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Симеоне: Моли Христа Бога да спасе душе наше."

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

светац

Православни календар

молитва

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пенали обиљежили реми Атлетико Мадрида и Арсенала

Фудбал

Пенали обиљежили реми Атлетико Мадрида и Арсенала

9 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Хрватска полиција ухапсила више особа због лажних дојава о бомбама

9 ч

0
ГТА 6 стиже у новембру, о цијени нема података

Наука и технологија

ГТА 6 стиже у новембру, о цијени нема података

10 ч

0
Профит Поршеа пао за скоро 25 одсто

Економија

Профит Поршеа пао за скоро 25 одсто

10 ч

0

Више из рубрике

Колико могу да трају чварци

Друштво

Колико могу да трају чварци

10 ч

0
Јокићи имају рецепт за успјех: Три генерације, четири деценије мљекарства

Друштво

Јокићи имају рецепт за успјех: Три генерације, четири деценије мљекарства

13 ч

0
Пријаве на Јавни позив за капиталне инвестиције до 6. маја

Друштво

Пријаве на Јавни позив за капиталне инвестиције до 6. маја

13 ч

0
Влада ФБиХ ограничила цијену хљеба

Друштво

Влада ФБиХ ограничила цијену хљеба

15 ч

0

  • Најновије

09

00

Трагедија у Русији: Ања (11) изашла с другарима напоље, родитељима стигле најгоре вијести

08

57

Све веће тензије у владајућој коалицији: Да ли пада Влада у Њемачкој?

08

48

ПСЖ остао без кључног човјека за Бајерн

08

31

Европске земље формирају заједничку Ратну морнарицу, Британија на челу

08

28

Од Васкрса до Ђурђевдана: Како "преживјети" празнична поскупљења?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner