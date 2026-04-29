Влада ФБиХ ограничила цијену хљеба

АТВ
29.04.2026 17:30

Федерална Влада ограничила је цијену хљеба чији килограм не може бити скупљи од четири КМ, а пола килограма не смије прећи двије КМ.

Ова мјера односи се на бијели, полубијели и црни пшенични хљеб који су произведени од различитих типова пшеничног брашна, без обзира на трговачки назив производа.

Одлука донесена на телефонској сједници

Одлука о томе донесена је на телефонској сједници и примјењује се 60 дана од дана ступања на снагу.

Федерална Влада је продужила и трајање мјере непосредне контроле цијена одређивањем највишег нивоа цијена са 120 на 150 дана.

Донесена је и одлука о издвајању 700.000 КМ из буџета за финансирање набавке лијекова за лијечење дјеце обољеле од Хунтеровог синдрома - лијек "елапрејс" и Синдрома скраћеног цријева - лијек "ривестив".

За реализацију ове одлуке задужена су министарства финансија и здравља.

