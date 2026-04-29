Преминуо Илија Стеванчевић

29.04.2026 13:05

Бивши народни посланик Републике Српске, Илија Стеванчевић, преминуо је јуче у 89. години живота, преноси РТРС.

Стеванчевић је био дугогодишњи народни посланик у Народној скупштини Републике Српске. Током свог мандата био је члан Партије уједињених пензионера (ПУП), а касније је д‌јеловао и као самостални посланик.

У свом политичком раду био је препознатљив као борац за права пензионера, често упућујући посланичка питања надлежним министарствима у вези са социјалном заштитом и пензијским системом.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

"Ненадокнадиво за наше генерације": Како је екоцид на обали Врбаса за Станивуковића "само једна врба"?

Обављао је и функцију савјетника у Влади Републике Српске, гд‌је је истицан као један од најстаријих активних актера на политичкој сцени.

Стеванчевић ће бити сахрањен сутра у 14 часова, на породичном гробљу Пржине – Црни Луг.

Илија Стеванчевић

Народни посланик

Пензионери

Народна скупштина Републике Српске

Више из рубрике

Какво нас вријеме очекује за Први мај?

Друштво

Какво нас вријеме очекује за Први мај?

21 мин

0
Лична и возачка карта на столу.

Друштво

Ево како ћете од сада пуно брже добити личну карту и шта то значи за ваш џеп

2 ч

0
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Друштво

Празник који би вас могао скупо коштати: Ово никако не смијете радити за Први мај

3 ч

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Крај априла доноси захлађење: Данас нагла промјена времена

5 ч

0

  • Најновије

13

15

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

13

08

На браћу испалио 30 метака, осуђен на три и по године затвора

13

08

Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот

13

05

Преминуо Илија Стеванчевић

13

04

Како причати са партнером о интими без нелагоде

