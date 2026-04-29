Преминуо Илија Стеванчевић

Бивши народни посланик Републике Српске, Илија Стеванчевић, преминуо је јуче у 89. години живота, преноси РТРС.
Стеванчевић је био дугогодишњи народни посланик у Народној скупштини Републике Српске. Током свог мандата био је члан Партије уједињених пензионера (ПУП), а касније је дјеловао и као самостални посланик.
У свом политичком раду био је препознатљив као борац за права пензионера, често упућујући посланичка питања надлежним министарствима у вези са социјалном заштитом и пензијским системом.
Обављао је и функцију савјетника у Влади Републике Српске, гдје је истицан као један од најстаријих активних актера на политичкој сцени.
Стеванчевић ће бити сахрањен сутра у 14 часова, на породичном гробљу Пржине – Црни Луг.
