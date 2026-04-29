Празник који би вас могао скупо коштати: Ово никако не смијете радити за Први мај

Аутор:АТВ
Коментари:0
Боравак у природи и роштиљање за Први мај већ су дугогодишња традиција, али сви који намјеравају уживати тај дан, морају знати да ложење ватре није дозвољено без јасних правила.
Првомајски празници традиционално окупљају грађане у природи уз роштиљ, али ове године надлежни најављују појачане контроле и строже кажњавање. Упозорење је јасно – непоштивање правила може скупо коштати.
Из Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево поручују да је паљење ватре строго регулисано.
"Ватра у шумама и на шумском земљишту може се ложити само уз придржавање прописаних увјета и мјера сигурности и то на мјестима која су обиљежена од стране Управе за шумарство, односно власника приватних шума", саопштено је из КУИП-а КС.
Из инспекције додатно упозоравају да се грађани требају суздржати од паљења ватре на отвореном, посебно у близини шума.
"Свако неконтролисано паљење може изазвати пожар. Наводе да ће кантонални шумарски инспектори појачати надзор на терену с циљем евидентирања и санкционисања несавјесних грађана".
Према Закону о шумама Кантона Сарајево, казне за физичка лица која ложе ватру у шуми или на удаљености до 150 метара од шуме крећу се од 200 до 1.500 КМ.
За правна лица казне су знатно веће и износе од 10.000 до 12.000 КМ.
Из ЈУ Заштићена природна подручја Кантона Сарајево истичу да су њихови тимови спремни за појачан долазак посјетилаца.
"Празник рада већ традиционално подразумијева боравак у природи уз роштиљ и тада су заштићена подручја најпосјећенија. Због тога ће наше службе бити на терену како би све протекло у најбољем реду", каже за Фактор директор ове Установе Асад Јелешковић.
Наглашава да роштиљање није дозвољено у свим зонама.
"Сва заштићена природна подручја имају зоне заштите, с обзиром на одређене природне вриједности. У првој зони заштите, односно "нуклеусу" сваког подручја неће бити дозвољено роштиљање. Исто ће бити дозвољено само у другој односно "буфер" зони, а које су то зоне, посјетитељи могу добити на терену односно од наших редара и надзорника природе".
"На примјер, "нуклеус" је ограђени дио простора на Врелу Босне, гдје се врши наплата улаза и ту неће бити дозвољено роштиљање али ће бити могуће у другој зони заштите као што је локалитет Стојчевца" - каже Јелешковић.
Додаје да постоје и јасни технички услови.
"Роштиљање је дозвољено само ако је роштиљ одигнут од земље, односно ако има ногаре. Забрањено је ложити ватру директно на тлу. Такође, важно је да роштиљ не буде у близини шуме или запаљивих материјала. Јако је битно да посјетиоци пронађу адекватно мјесто, а ту прије свега мислим да се води рачуна да роштиљ није близу шуме, односно запаљивих материјала. Удаљеност од шуме мора 150 метара. Дакле, и овом приликом апелујем на посјетиоце да се понашају одговорно према природи. Такође, потребно је да посјетиоци који користе роштиљ, или проводе вријеме у природи, сав отпад који настане, понесу и адекватно га одложе на мјеста која су предвиђена за одлагање отпада", каже саговорник.
Додање да су надзорници природе службена лица која имају овласти да сачине записник који се упућује надлежној инспекцији која даље преузима вођење поступка и изриче казну особама која се не понашају у складу са законом, без обзира да ли се ради о паљењу ватре на неодговарајућим мјестима или је ријеч о неком другом прекршају сходно Закону о заштити природе, пише Фактор.
Командир Ватрогасне бригаде Кантона Сарајево Кемал Цацан упозорава да ће ове године контроле бити знатно строже.
"Овај Први мај имаћемо појачане контроле. Ренџери, полиција, припадници ЈУ Шуме КС и Заштићених подручја обилазиће излетишта и евидентирати ко се налази на тим локацијама. Роштиљ мора бити одигнут од земље, не смије бити директно на трави. Након кориштења, потребно је роштиљ полити водом и тек када сте сигурни да је ватра потпуно угашена, можете напустити мјесто", каже за Фактор Цацан.
"Довољна је једна мала жеравица да изазове пожар. То је изазивање опште опасности и кривично дјело. Овај пут ће бити санкционисање и нема више гледања кроз прсте. На недавно одржаном састанку постигнут је договор надлежних институција о строжијем приступу".
"На састанку ватрогасаца, инспекције и полиције договорено је да се озбиљније приступи кажњавању. Нама је свакако посао гасити пожаре, али циљ је да их спријечимо. У Тузланском кантону су прије неколико година појачали кажњавање и смањили број пожара на отвореном за око 40 посто. Код нас то још није био случај, али сада ће бити другачије", закључује за Фактор Кемал Цацан.
Надлежни апелују на грађане да се понашају одговорно, поштују правила и иза себе не остављају отпад. Јер, како упозоравају, довољна је једна искра да изазове пожар са несагледивим посљедицама, преноси Ало.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
42 мин0
Сцена
43 мин0
Хроника
1 ч0
Сцена
54 мин0
Најновије
10
31
10
30
10
17
10
16
10
15
Тренутно на програму