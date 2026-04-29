Саобраћај потпуно обустављен због судара: Има повријеђених

Аутор:АТВ
Коментари:0
У судару три аутомобила на магистралном путу Жепче-Завидовићи повријеђена је жена.
Како је потврђено из МУП-а ЗДК, несрећа се догодила у 07:30 сати, у мјесту Бистрица, општина Жепче.
Свијет
Пала у кому током козметичког захвата: Преминула након 10 дана
- У несрећи су учествовала три путничка моторна возила Шкода, Сеат и Пассат. Једна женска особа је задобила повреде из возила Пассат и превезена је у Дом здравља Жепче због пружања медицинске помоћи и утврђивања степена повреда – речено је за Аваз.
Саобраћај је у потпуности обустављен и полиција је на терену.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
19 ч0
Најновије
10
31
10
30
10
17
10
16
10
15
Тренутно на програму