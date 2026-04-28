Одређен притвор за мајку монструма: Малољетник силовао трудну сестру, па је она бацила с балкона

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мајци која је бацила своју трудну кћерку с балкона у Великој Кладуши одређен је једномјесечни притвор, сазнаје портал “Аваза”.
Како је потврђено за Аваз, Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона је поднијело приједлог за одређивање мјере притвора у односу на пунољетно лице, те је Кантонални суд у Бихаћу у односу на наведени приједлог донио рјешење којим је одређен притвор у трајању од мјесец дана.
Хроника
"У односу на малољетно лице Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона поступа, између осталог, и у складу са Законом о заштити и поступању с дјецом и малољетницима у кривичном поступку Федерације БиХ. Истим законом је одређено да се не може објављивати ток кривичног поступка у односу на малољетно лице, што се односи и на предметни случај", одговор је на упит “Аваза”.
Подсјетићемо, малољетник се терети за кривично дјело силовање, а пунољетна особа за убиство и покушај убиства.
Како је раније “Аваз” објавио, малољетник се терети за силовање трудне сестре која има потешкоће у развоју.
Друштво
Мајка се терети за убиство и покушај убиства своје кћерке.
Она се терети да је с балкона бацила своју кћерку, а том приликом је страдало њено нерођено дијете. Према ранијем писању “Аваза”, жртва силовања је била у поодмаклој фази трудноће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Савјети
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
19
49
19
38
19
33
19
32
19
25
Тренутно на програму