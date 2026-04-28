Тужна судбина Дејана који је погинуо у стравичној несрећи на ауто-путу

Трагична смрт Дејана Ђ. (24), Вука Г. (20) и једне дјевојке који су јуче трагично настрадали када се у "голф" у ком су били брзином од око 130 километара на сат на ауто-путу Рума-Шабац код Хртковаца "фордом", возећи у супротном смеру, закуцао Миодраг П. (48), завила је у црно цијелу Србију.
"Били су дјеца за примјер, сви су се познавали још од малих ногу, Шабац није велики град. Били су иста генерација, као и Вук М. (22), за чији се живот љекари боре. Молимо се да преживи", каже за "Курир" једна Шапчанка.
Дејан Ђ, како кажу његови суграђани, био је вриједан и лијепо васпитани тинејџери.
"Не могу да повјерујем. Дејан је цијелог живота скромно живио са оцем, дједом и братом. Недавно је пронашао посао у Словенији, штедио је новац и планирао да реновира њихову породичну кућу", кроз сузе прича за "Курир" познаник.
Кобног дана, четворо младих је црним "голфом", који је Дејан Ђ. недавно купио новцем зарађеним у Словенији, кренуло из Београда у родни Шабац. Недалеко од искључења са ауто-пута, на њих је у пуној брзини, возећи у контра смеру налетио Миодраг П. из Сурчина, који је и сам настрадао на лицу мјеста.
"Вук Г. који је настрадао у аутомобилу са Дејаном био је фино и културно дијете, познавао га је цијели Шабац. Вук М. ком се љекари боре за живот,успешан је спортиста, теквондиста који је освајао бројне медаље, понос нашег града", додаје саговорница.
Стравична саобраћајна несрећа, подсјетимо, догодила се јуче око 13 сати, само седам минута пошто су корисници једне Вајбер групе намијењене возачима, упозорили на тамно-сиви "форд" који јури у контрасмјеру.
"Такорећи пред кућним прагом, дошло је до директног судара. Призори на мјесту несреће били су језиви, оба аутомобила од силине ударца била су готово преполовљена, а дијелови аутомобила расути у пречнику од око стотинак метара", испричали су очевици језиве несреће.
Због чега је возач "форда" ушао у супротан смјер зна само он, а тајну је однио у гроб.
"Да ли се збунио, промашио скретање или је нешто друго у питању у овом тренутку се не зна. Полиција је обавила увиђај и утврђује се како је дошло до тога да возач промаши смер на ауто-путу", каже наш извор.
