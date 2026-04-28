Подаци из ”Скаја” оптужили 105 особа у БиХ

Аутор:

Огњен Матавуљ
28.04.2026 13:56

Тужилаштво БиХ подигло је оптужнице против 105 особа у 20 предмета на основу података из криптованих апликација ”Скај” и ”Аном”.

Како се наводи у најновијој анализи, тужилаштвo je током 2025. и 2026. године формирало 35 нових предмета.

”У 2026. години очекују се тужилачке одлуке у раније покренутим истрагама”, саопштило је Тужилаштво БиХ.

Изречене 34 године затвора

На основу ”Скај” оптужница 18 особа је споразумно признало кривицу. У редовним поступцима изречена је једна правоснажна пресуда и четири првостепене. Оптуженима је изречено укупно 34 године и четири мјесеца затвора.

”Од 2021. до 2025. године тужилаштво је у сарадњи са полицијским агенцијама спровело 33 акције које су резултирале хапшењем или притвором за више од 175 осумњичених широм БиХ”, наводе у Тужилаштву БиХ.

Истрагама обухваћено 30 службених особа

Истраге су обухватиле чак 30 службених лица запослених у полицији и агенцијама за провођење закона. Оптужено их је 10, а међу њима су полицијски службеници Граничне полиције БиХ, СИПА, МУП-а Републике Српске, МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона и МУП-а Кантона Сарајево, бивши савјетник у Министарству безбједности БиХ и два адвоката.

Заплијењено 1.670 килограма марихуане

”Заплијењено је 1.670 килограма марихуане, затим 93 возила, од којих су нека вриједна више од 200.000 евра, скупоцјени сатови... Замрзнута је имовина вишемилионске вриједности, а ради се о 109 објеката, те је заплијењена готовина и блокирани су рачуни у криптовалутама у износу од око шест милиона марака”, наводе у Тужилаштво БиХ.

