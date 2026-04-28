Покушао убити полицајце, осуђен на седам година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Мирсах Лугонић из Теслића правоснажно је осуђен у Врховном суду Републике Српске на седам година затвора због покушаја тешког убиства двојице полицајаца, на које је пуцао из аутоматске пушке.
Пресуда је изречена након што је судско вијеће Врховног суда одбило жалбу одбране као неосновану.
”Потврђена је првостепена пресуда Окружног суда у Бањалуци којом је оптужени оглашен кривим за покушај тешког убиства и осуђен је казну од седам година затвора. Изречена му је и безбједносна мјера обавезног лијечења зависности од алкохола”, наводе у Врховном суду.
Злочин се догодио 15. јануара ове године у кући О.Л. у Стењаку када је Лугонић, кроз затворена врата, испалио 10 хитаца према полицајцима Александру Ј. и Беширу Б, које срећом није погодио.
У пресуди се наводи да су полицајци пред кућу дошли након што им је пријављено да је непозната особа пуцала из пушке у Стењаку. Службеним возилом ”дачија дастер” и под упаљеном ротацијом су дошли пред кућу О.Л. Стали су испред врата и идентификовали се као полицијски службеници.
Бешир Б. је покуцао на врата и рекао: ”Отвори полиција!”. Лугонић се на то оглушио па су полицајци још пет до шест пута наизмјенично позивали да отвори врата, што оптужени није учинио.
”Александар Ј. је због тога два до три пута ногом ударио у врата, у намјери да их отвори. Лугонић је иза затворених врата повикао ”чек, чек”, да би Александар Ј. руком сугерисао Беширу Б. да се помјере од врата. Лугонић је у том моменту, знајући да су полицајци пред вратима, из унутрашњости куће из аутоматске пушке, неутврђене марке, испалио десет метака калибра 7,62x 51mm”, наводи се у пресуди.
Полицајци су удаљили из безбједносних разлога удаљили од куће, осматрајући даље поступање Лугонића који је искочио кроз прозор у приземљу куће и кренуо да бјежи носећи са собом ватрено оружје, због чега су му полицијски службеници поново гласно издали наређење да стане и баци оружје, да би потом опет из пушке испалио два до три метка, након чега је побјегао. Бјекство је снимљено камером мобилног телефона. Након вишечасовне потраге Лугонић је у јутарњим часовима пронађен и ухапшен.
