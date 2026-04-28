Брат убио брата па покушао самоубиство?

АТВ
28.04.2026 11:22

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У Сомбору је данас дошло до тешке породичне трагедије у којој је једна особа изгубила живот, док се љекари боре за живот друге, сазнаје "Телеграф.рс".

Према првим, незваничним информацијама, сумња се на убиство и покушај самоубиства.

Драматичан позив полицији

Драма је почела када је полицији упућен позив у којем је непозната особа тврдила да се у једној породичној кући налазе два беживотна тијела. Међутим, по изласку на терен, припадници МУП-а и екипа Хитне помоћи затекли су другачије стање.

На лицу мјеста пронађено је тијело мушкарца који није давао знаке живота, док је други мушкарац био у тешком стању, али жив. Он је хитно транспортован у болницу, гдје му се љекари боре за живот.

Сумња се на крвави породични обрачун

Иако истрага још увијек траје, према незваничним сазнањима блиским истрази, ријеч је о рођеној браћи. Основна сумња полиције тренутно иде у правцу ужасног сценарија.

Претпоставља се да је један од браће, након краће или дуже расправе, одузео живот другоме.

Након почињеног злочина, осумњичени је наводно покушао да пресуди себи.

"Призор у кући је био потресан. Полиција је првобитно добила информацију о два леша, али је брзим реаговањем Хитне помоћи утврђено да је један мушкарац још увијек давао знаке живота", наводи извор близак истрази, преноси "Телеграф".

Истрага у току

Полиција је блокирала прилаз кући и у току је детаљан увиђај који обављају дежурни тужилац и форензичари.

Мотив овог стравичног злочина и даље је непознат, а више детаља биће познато након завршетка увиђаја и прикупљања трагова са лица мјеста.

Комшије су у шоку и наводе да нису могле ни да наслуте да би оваква трагедија могла да се догоди у њиховом сусједству.

