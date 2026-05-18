Полицајцима у Србији забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Србије упутило је свим организационим јединицама депешу којом је запосленима у овом министарству забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења других лица, те заштите у угоститељским објектима.
Депешом је забрањено кориштење знања, способности и вјештина стечених у систему образовања и стручног усавршавања МУП-а за обучавање трећих лица, саопштено је из МУП Србије.
Свијет
Четворо мртвих у пуцњави, нападач у бјекству: Хаос на југу Турске
- Сваки запослени који сазна да други запослени поступа супротно прописаним забранама дужан је да о томе одмах обавијести непосредног руководиоца и Сектор унутрашње контроле. Уколико постоје сазнања да руководилац поступа супротно забранама, запослени је обавезан да о томе без одлагања обавијести Сектор унутрашње контроле - наводи се у депеши.
Непосредни руководиоци који добију таква сазнања дужни су да предузму мјере из своје надлежности, прикупе доказе и иницирају покретање дисциплинског поступка због тешке повреде службене дужности.
У случају постојања основа сумње на безбједносне сметње код запосленог, непосредни руководиоци су обавезни да покрену поступак безбједносне провјере ради утврђивања испуњености услова за рад у МУП-у.
Република Српска
Не одустаје се од борбе за Младићево пуштање на лијечење
Право да поднесу захтјев за покретање безбједносне провјере имају и полицијски службеници Сектора унутрашње контроле и Службе за безбједност и заштиту података.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
6 ч0
Србија
8 ч0
Србија
9 ч0
Србија
10 ч0
Најновије
23
13
22
56
22
51
22
49
22
46
Тренутно на програму