Полицајцима у Србији забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења

АТВ
18.05.2026 19:59

Фото: МУП Србије

Министарство унутрашњих послова Србије упутило је свим организационим јединицама депешу којом је запосленима у овом министарству забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења других лица, те заштите у угоститељским објектима.

Депешом је забрањено кориштење знања, способности и вјештина стечених у систему образовања и стручног усавршавања МУП-а за обучавање трећих лица, саопштено је из МУП Србије.

- Сваки запослени који сазна да други запослени поступа супротно прописаним забранама дужан је да о томе одмах обавијести непосредног руководиоца и Сектор унутрашње контроле. Уколико постоје сазнања да руководилац поступа супротно забранама, запослени је обавезан да о томе без одлагања обавијести Сектор унутрашње контроле - наводи се у депеши.

Непосредни руководиоци који добију таква сазнања дужни су да предузму мјере из своје надлежности, прикупе доказе и иницирају покретање дисциплинског поступка због тешке повреде службене дужности.

У случају постојања основа сумње на безбједносне сметње код запосленог, непосредни руководиоци су обавезни да покрену поступак безбједносне провјере ради утврђивања испуњености услова за рад у МУП-у.

Право да поднесу захтјев за покретање безбједносне провјере имају и полицијски службеници Сектора унутрашње контроле и Службе за безбједност и заштиту података.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

