Напад на српску амбуланту код Вучитрна: Разлупана улазна врата, мјештани забринути

Аутор:АТВ
Улазна врата на српској амбуланти у селу Бањска код Вучитрна разбијена су, а расуто стакло и лом затекао је радник који је јутрос дошао на посао, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију.
Из Канцеларије истичу да је у овој енклави то једина српска амбуланта која опслужује неколико десетина српских породица, претежно старије животне доби, којима је медицинска помоћ најпотребнија.
"Мештани су забринути и револтирани оваквим потезом и питају се да ли је ово порука да су овде непожељни", наводи се у саопштењу.
Из Канцеларије напомињу да су њихови представници посјетили мјесто инцидента, додајући да ће у најкраћем року санирати штету и вратити амбуланту у функцију како народ не би трпио због оваквог потеза.
"Овај случај је наставак антисрпске кампање албанских екстремиста усмерене против Срба и српских институција на Косову и Метохији, који јасно указује на степен мржње и нетрпељивости с циљем да се онемогући живот и опстанак српског народа у јужној покрајини", оцијенили су из Канцеларије.
Они су изразили увјерење да власти у Приштини антисрпским дјеловањем и реториком мржње потпирују овакве инциденте и шире етничку нетрпељивост.
"Зато је неопходно да се подигне ниво безбедности у српским срединама на Косову и Метохији, коју су дужни да обезбеде представници међународних мисија и да се починиоци овог дела у најхитнијем року пронађу и адекватно санкционишу како би се оваквим и сличним изливима насиља стало на пут", поручили су из Канцеларије за Косово и Метохију, преноси СРНА.
