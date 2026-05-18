Напад на српску амбуланту код Вучитрна: Разлупана улазна врата, мјештани забринути

18.05.2026 15:35

Разбијена улазна врата на српској амбуланти код Вучитрна
Фото: Срна

Улазна врата на српској амбуланти у селу Бањска код Вучитрна разбијена су, а расуто стакло и лом затекао је радник који је јутрос дошао на посао, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију.

Из Канцеларије истичу да је у овој енклави то једина српска амбуланта која опслужује неколико десетина српских породица, претежно старије животне доби, којима је медицинска помоћ најпотребнија.

"Мештани су забринути и револтирани оваквим потезом и питају се да ли је ово порука да су овде непожељни", наводи се у саопштењу.

Из Канцеларије напомињу да су њихови представници посјетили мјесто инцидента, додајући да ће у најкраћем року санирати штету и вратити амбуланту у функцију како народ не би трпио због оваквог потеза.

"Овај случај је наставак антисрпске кампање албанских екстремиста усмерене против Срба и српских институција на Косову и Метохији, који јасно указује на степен мржње и нетрпељивости с циљем да се онемогући живот и опстанак српског народа у јужној покрајини", оцијенили су из Канцеларије.

Они су изразили увјерење да власти у Приштини антисрпским дјеловањем и реториком мржње потпирују овакве инциденте и шире етничку нетрпељивост.

"Зато је неопходно да се подигне ниво безбедности у српским срединама на Косову и Метохији, коју су дужни да обезбеде представници међународних мисија и да се починиоци овог дела у најхитнијем року пронађу и адекватно санкционишу како би се оваквим и сличним изливима насиља стало на пут", поручили су из Канцеларије за Косово и Метохију, преноси СРНА.

