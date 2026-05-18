Цвијановић: Ко год поставља питање гдје је новац уплаћен Вијадукту, нека се обрати Шмиту и Хасановићу

18.05.2026 15:32

Српски члан Предсједништва Бих Жељка Цвијановић изјавила је за Срну да Република Српска није ни исплатила дуг Вијадукту, већ Кристијан Шмит и замјеник министра финансија у Савјету министара Мухамед Хасановић.

"Поред тога што се петљао у политичка и правосудна питања, Шмит је себи дао за право да се нелегално игра и са буџетима и са новцем пореских обвезника", нагласила је Цвијановић.

На питање да прокоментарише писање словеначких медија да је новац који је БиХ уплатила Вијадукту "нестао", након што је та компанија промијенила власника, Цвијановић је одговорила Срни да они који сада праве конструкције о новцу исплаћеном Вијадукту, заборављају да је Влада Републике Српске одбијала да изврши било како плаћање, јер никада није добила потврду о валидности рачуна.

"То, наравно, није била препрека Шмиту и његовом финансијског егзекутору Мухамеду Хасановићу да ту исплату изврше", рекла је Цвијановић.

За разлику од оних који су заробили концесију, а нису имали да плате ни за канцеларију и пореске обавезе, додала је она, Електропривреда Републике Српске је успјела да изгради нови енергетски објекат на Врбасу, што је био први подухват те врсте деценијама након рата.

"Ипак, интересантно је да они који су нападали институције Републике Српске да нису измирили обавезу по арбитражном спору или наводну нагодбу, сад су нашли за сходно да се питају гд‌је је завршио новац, чију исплату је наредио Кристијан Шмит.

Према томе, ко год би поставио питање гд‌је је завршио новац треба да обрати Шмиту и Хасановићу", поручила је Цвијановић, преноси СРНА.

