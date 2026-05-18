Кошарац: Опозиција у Српској - пожељни партнер Сарајева

Сарајево увијек бира опозицију у Српској, јер су им пожељни партнери и увијек су им добри они који су спремни да политички легитимитет траже изван Српске, умјесто у народу који представљају, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Опозиција у Српској бира свакога, само да би дошла на власт. Није им важно да ли је то `тројка`, СДА... Приоритет им је позиционирање и долазак на функцију по сваку цијену", оцијенио је Кошарац, који је и члан Главног одбора СНСД-а.
С друге стране, додао је он, приоритет СНСД-а је политичка воља народа Српске.
"Наша политика никада није зависила од тога ко је партнер у Сарајеву, већ искључиво од тога какву вољу је исказао народ Републике Српске. Нама нису важне политичке комбинације у Федерацији БиХ, нити учествујемо у туђим калкулацијама", појаснио је Кошарац.
Он је на "Инстаграму" навео да је интерес СНСД-а Република Српска и српски народ и да грађани Српске то препознају у сваком изборном циклусу.
"Српски народ је шеф СНСД-у. Сарајево је шеф опозицији у Српској. То је непремостива разлика", закључио је Кошарац.
