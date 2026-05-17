Шта након Шмита - ко може поништити његове одлуке?

Аутор:Весна Азић
Од ОХР-а у БиХ остали су само дугмићи. Иза дугмића остале су године наметања, мијењања закона и политичког прекрајања БиХ. Да прича о ОХР-у полако долази до зида, чуло се и у Савјету безбједности УН-а.
Све је више оних који питају, како је могуће да човјек који никада није потврђен у Савјету безбједности мијења законе и кажњава изабране лидере? Трн у оку је и позивање на бонска овлашћења. Шмит их по свему судећи није ни могао користити, јер долазе из главе 7. Повеље УН чији је титулар Савјет безбједности.
,,Једино СБ може неко име или организацију да овласти да их користи. Овђе се то није десило. Дошло је дакле до фрактуре читавог Дејтонског мировног уговора. И у том смислу не чуди ме став Кине и Русије. Може да нас радује промијењени став САД-а. Што потврђује да по први пут од почетка 90их до данас, наше аспирације се подударају са интересима и наративима глобалних супер сила’’, рекао је Драган Дакић, професор међународног права.
Шмит је сам себи давао овлашћења. Његов мандат срамота је за Немачку, каже Александар Врањеш. Упоређује га и са средством контроле Берлина на територији БиХ.
"Трампова администрација је већ много раније наговијестила да не жели њему да се продужава мандат, да треба да оде. Видјели смо то код ускраћивања финансирања ОХР-а. Они ће тек неку траншу у децембру 2025. дати за ОХР. Било је уопште и хаос унутар ОХР-а како ће се плате исплаћивати, јер Америка више не финансира као што је финансирала раније", рекао је Александар Врањеш, амбасадор БиХ у Србији.
У једанаестом члану Бонске декларације пише да високи представник може одредити вријеме и мјесто састанка заједничких институција уколико они то не могу да утврде. Може да донесе одређене акте из надлежности Предсједништва БиХ, Савјета министара, такође ако они да не могу да се договоре, а накнадно морају дати сагласност. И трећа ставка, односи се на одлуке које се тичу појединачних носилаца одређених функција који спрјечавају спровођење Дејтонског споразума.
,,Ни у једној од ове три врсте није дато овлаштење законодавне власти, није споменута Парламентарна скупштина или било који од Домова, а то је једини орган надлежан за законодавну дјелатност на нивоу БиХ. И тиме јасно стављено до знања да евентуално по Бонском декларацији.. а опет кажем то је политички акт. Он не може имати било каква правна дејства’’, рекао је Марко Ромић, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањалуци.
Спорне закони не могу се поништити у Представничком дому БиХ. Могу се донијети нови, каже посланик Листе за правду и ред Ненад Грковић. Уколико би СНСД предложио законе, први би их, како и сам каже, подржао. Пуно наде у то не полаже, јер постоји блокада у Дому народа и негирање колега из Федерације. Сања Вулић, ипак, рјешење види у три начина.
,,Први је да тај Шмит ако има карактера колико и црно испод нокта па и да му опростимо те милионе сам поништи те глупости оје је написао. Друга је да дође неко ко ће бити релевантном резолуцијом СБ и да нови високи представник поништи све те његове брљотине. И трећи да је Уставни суд коначно уради оно што је предсједник Каран говорио а то је да заштити Уставни поредак БиХ. Управо да поништи све те његове будалаштине, он није законодавац и које нису у складу са Уставом и законом’', каже Сања Вулић, шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
За 30 година дјеловања створили су паралелни систем, антидејтонску БиХ, каже предсједник Српске. Није довољно да високи представници само оду са ових простора. Са собом морају однијети и све антидејтонске одлуке. Јер, како и сам каже, то није подлога на којој домаћи лидери могу да раде и граде дејтонску БиХ.
