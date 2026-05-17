Шпирић: Након Шмита, треба да оду стране судије Уставног суда БиХ

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да је неопходно ставити ван снаге накарадне одлуке Кристијана Шмита и да би након његовог повлачења љековито било да то учине и стране судије Уставног суда БиХ.
Шпирић је изјавио Срни да они који жале због одласка Шмита и његовог грубог мијешања у функционисање институција БиХ и закона на којима почивају треба да се одмах повуку из политичког живота јер нису спремни да носе одговорност.
- Неопходно је ставити ван снаге накарадне и неуставне одлуке и измјене Кривичног закона које је донио Шмит и усвајати законе како је прописано. Љековито би било за БиХ да се након Шмита повуку и стране судије Уставног суда БиХ, што захтијева потпуно тријежњење политичког Сарајева - рекао је Шпирић.
Оцијенио је да одлазак Шмита и ограничавање мандата високог представника треба да означи почетак озбиљног политичког дијалога унутар БиХ.
