Logo
Large banner

Шпирић: Након Шмита, треба да оду стране судије Уставног суда БиХ

17.05.2026 10:01

Коментари:

0
Никола Шпирић изјава поводом отказивања сједнице у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Фото: Srna

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да је неопходно ставити ван снаге накарадне одлуке Кристијана Шмита и да би након његовог повлачења љековито било да то учине и стране судије Уставног суда БиХ.

Шпирић је изјавио Срни да они који жале због одласка Шмита и његовог грубог мијешања у функционисање институција БиХ и закона на којима почивају треба да се одмах повуку из политичког живота јер нису спремни да носе одговорност.

- Неопходно је ставити ван снаге накарадне и неуставне одлуке и измјене Кривичног закона које је донио Шмит и усвајати законе како је прописано. Љековито би било за БиХ да се након Шмита повуку и стране судије Уставног суда БиХ, што захтијева потпуно тријежњење политичког Сарајева - рекао је Шпирић.

Оцијенио је да одлазак Шмита и ограничавање мандата високог представника треба да означи почетак озбиљног политичког дијалога унутар БиХ.

Подијели:

Тагови :

Никола Шпирић

Кристијан Шмит

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић на конференцији америчког Савјета за националну политику

БиХ

Цвијановић на конференцији америчког Савјета за националну политику

14 ч

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

БиХ

Све више грађана користи лијекове за смирење: Шта је разлог?

15 ч

0
Црнковић: Након Женеве урадити анализу и видјети које су нове могућности

БиХ

Црнковић: Након Женеве урадити анализу и видјети које су нове могућности

22 ч

0
Интервју који је Шмит хтио зауставити: "Американци Додику симболично послужили Вашу главу на сребрном послужавнику"

БиХ

Интервју који је Шмит хтио зауставити: "Американци Додику симболично послужили Вашу главу на сребрном послужавнику"

23 ч

1

  • Најновије

10

29

Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

10

29

Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

10

25

Изградња магистралног гасовода и ауто-пута до Млиништа за бољи живот грађана

10

22

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

10

15

Куба се спрема за амерички напад

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner