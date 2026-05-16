Цвијановић на конференцији америчког Савјета за националну политику

16.05.2026 19:57

Фото: Instagram.com/zeljka.cvijanovic

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствује конференцији Савјета за националну политику (ЦНП) који окупља најутицајније конзервативне лидере из области политике, економије, религије и академске заједнице у САД

"Међу најзначајнијим говорницима на овој конференцији били су секретар за саобраћај у администрацији предсједника Трампа Шон Дафи и предсједавајући Представничког дома САД Мајк Џонсон, лидер Републиканске странке у Сенату Џон Тун, као и бројни сенатори и конгресмени. Захвалност организаторима на позиву, задовољство је било присуствовати овом престижном догађају", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.

