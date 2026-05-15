Сакић: Политичко руководство Српске никада није имало већег непријатеља од Шмита, а Сарајево већег савезника

15.05.2026 22:25

Дамир Сакић адвокат
Никад једно политичко руководство Републике Српске није имало већег непријатеља, а Сарајево већег савезника од Кристијана Шмита, истакао је правник Дамир Сакић.

Сакић је у објави на друштвеној мрежи Икс навео да се то у тренутним геополитичким околностима неће поновити.

Он је истакао и да ће бошњачка политка више да жали за Шмитом него што је, каже, народ жалио за Титом.

(РТРС)

