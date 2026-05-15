Трговска гора пред Међународним комитетом: БиХ аргументима притиснула Хрватску у Женеви

Аутор:Милица Марјановић
Комитет Еспо конвенције у Женеви тражио је додатна писмена појашњења од Хрватске у вези са намјерама када је ријеч о одлагању радиоактивног отпада на Трговској гори. Разлог за додатна питања је што на сучељавању Хрватска није дала одговоре на сва постављена питања делегације БиХ и комитета Еспо конвенције.
БиХ делегацију предводио је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске који тврди да је делегација БиХ била видно спремнија и припремљенија него што је Хрватска. БиХ је у Женеви изнијела све аргументе против одлагања радиоактивног отпада на Трговској гори и, како тврде чланови делегације, оправдала очекивања.
„Презентовали смо то на заиста један добар начин сви учесници делегације су постављали додатна питања Хрватској страни након што су они изложили одговоре на питања која су добили од Еспо конвенције и моје скромно приватно али и стручно мишљење хрватска страна је дошла потпуно неспремна“, казао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
„Доста боље смо били спремљени него што су они очекивали, то се виђело и по реакцијама они су очекивали тотално другачију врсту дискусије и мислим да је и комитет био позитивно изненађен по неким реакцијама које смо имали“, рекао је Немања Галић, правник и члан експертског тима БиХ.
Експерти упозоравају да оваква постројења не би смјела бити смјештена уз саму границу друге државе, посебно не на терену за који тврде да није погодан за складиштење радиоактивног отпада. Наводе и да је хрватска страна, током припреме студије, до појединих података из БиХ долазила неформалним путем, што оцјењују озбиљним проблемом у цијелом процесу.
„Указали смо на неколико пропуста фундаменталних када се гради нешто што се зове нуклеарно постројење, нуклеарно постројење има регулисану међународну праксу требало би да овђе у хрватском тиму није било представника нуклеарног регулатора који даје све дозволе“, рекао је Зоран Драче, члан експертског тима.
„Заиста мислим да имплементациони комитет Еспо конвенције све и да хоће неће остати имун на све што је речено, све то што смо говорили и што је говорила екипа правници и сви све то има утемељење на аргументима то нису наша тумачења то су реалне ствари“, рекао је Марио Црнчевић, члан експертског тима.
„Презадовољан сам оним што је показала делегација БиХ да наставимо нашу одлуку и по Архушкој конвенцији и по Бернској и другим конвенцијама како бисмо исцрпили све могућности које се односе на потписане конвенције и створили услове да покренемо поступак и арбитражу која ће бити успјешна за нас“, рекао је Борислав Бојић,
Годинама без конкретних одговора, без укључивања БиХ у кључне одлуке и без јавно представљене студије утицаја на животну средину, тако је до сада изгледала хрватска „транспарентност“ када је ријеч о Трговској гори. Оно најважније и даље није показано студија утицаја на животну средину још није објављена, нити Хрватска има јасне информације када ће бити доступна. АТВ незванично сазнаје да би тај документ могао угледати свјетло дана до краја године, али ни о томе из Хрватске нема прецизног одговора. Умјесто конкретних података и рокова, из Хрватске делегације поново стижу углавном опште поруке о сарадњи које до сада са њихове стране није ни било.
„Хрватска је увијек отворена на транспарентан нацин прекограничне консултације што смо већ показали у ранијим поступцима наравно настављамо у том контексту наравно састанак је користан јер овај формат омогућава даљу проведбу сарадње у оквиру еспо конвенције и омогућити нам продубљивање сарадње по овом питању које је важно за Хрватску“, рекао је Жељко Крезељ, директор управе за енергетику министарству господарства Републике Хрватске.
Комитет Еспо конвенције о закључцима које донесе након расправе, обавијестиће БиХ и Хрватску. Обавеза ће бити да се на те закључке одговори коментарима у којима и БиХ и Хрватска имају прилику да још једном аргументују своје ставове. Препоруке комитета које се очекују током љета нису обавезујуће али могу имати политичке и међународне посљедице, посебно по Хрватску као чланицу Европске уније. БиХ води борбу за Трговску гору на више фронтова па су тако жалбе упућене због кршења Архушке и Бернске конвенције.
